TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yeşil hidrojen üretiminde üs haline gelebiliriz

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, " Türkiye'nin gelecekte yeşil hidrojen üretimi konusunda bir üs haline gelme durumu var. Türkiye'de; 2'nci, 3'üncü hidrojen vadileri neden olmasın" dedi.

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) ev sahipliğinde 'Ufuk Avrupa Programı Hidrojen Odaklı Bilgi Günü' toplantısı gerçekleştirildi. Programa, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile ASO Başkanı Seyit Ardıç katıldı. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye'nin Avrupa'daki hidrojen vadilerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin gelecekte yeşil hidrojen üretimi konusunda bir üs haline gelme durumu var. Türkiye'de; 2'nci, 3'üncü hidrojen vadileri neden olmasın? Şu anda sadece Güney Marmara'da var. Türkiye'nin değişik yerlerinde olma potansiyeli de var. Şu an dünya genelinde bakıldığında, Avrupa'daki hidrojen vadilerinde hedef 50-52'lere çıkmak. Bu vadilerden bir tanesi Türkiye'de. Bu, ülke için çok iyi bir görünümdür. Avrupa Komisyonu, şu an Türkiye'yi bu anlamda bir merkez olarak gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Haber-Kamera: Oğuzhan SARI- Muhammet BAYRAM/ANKARA, -