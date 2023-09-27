TÜBİTAK Başkanı Mandal: TEKNOFEST'teki heyecan insana yatırım karşılık bulacak

İzmir'de gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, standı ziyaret eden gençlerin inceleme, deneyimle ve gözlemle fırsatı yakaladıklarını söyledi. İlginin yoğun olduğunun altını çizen Mandal, İzmir bizim için çok kıymetli. Cumhuriyetimizin kuruluşunda çok kıymetli bir şehrimiz. O nedenle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu yıl 3'üncü TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz. İlk günündeyiz. 5 günlük büyük bir heyecan var. İzmir'de bu coşkuyu bekliyorduk ama ilk günden bu ilginin olması bizi hem heyecanlandırıyor hem de sorumluluğumuzu artırıyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü ve TÜBİTAK'ın da kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü. Bizim için de çok kıymetli. Biz de en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Tüm yetkinliklerimizle, merkez ve enstitülerimizle çadırımızdayız. Burada TÜBİTAK'ın geliştirdiği ve geliştireceği teknolojiyi oyunlaştırmaya, eğlendirmeye ama eğitmeye ve öğretmeye çalışıyoruz dedi.

'GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ ÜRETECEKLER'

Standı ziyaret edenlerin birçok farklı teknolojiye yakından bakma şansı olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mandal, Örneğin bir noktada arkadaşlarımız İMECE uydumuzu yapıyorlar. 2023'te uydumuzu uzaya gönderdik ve görevini gerçekleştiriyor. Çocuklarımız burada yerli ve milli, yüzde 90'ının ülkemizde üretildiği, tasarımı tamamen bize ait olan gözlem uydumuzun maketini yapıyorlar. Arkamızdaki alanda uydumuzun büyük maketleri var. Haberleşme uydumuz da 2024 yılında fırlatılacak. Hem gözlem hem haberleşme uydumuzun maketlerini alıp evlerine götürüyorlar. Çocuklarımız bu maketleri inceliyor, deneyimliyor, öğreniyorlar. Onlardan beklentilerimiz gelecekte 'Ben bunun daha iyisini yapacağım' demeleri. Standımızda, TEKNOFEST'te bu çocuklarımız gerçekten büyük bir heyecana sahipler. Yetkinliğe de sahip olacaklar ve aynı zamanda sorumluluk sahibi olduklarında geleceğin teknolojilerini tasarlayıp geliştirip üretecekler ifadelerini kullandı.

'TEKNOFEST'TEKİ HEYECAN İNSANA YATIRIM KARŞILIK BULACAK DİYOR'

Hidrojen enerjisi ve yeşil dönüşüm hakkında da ziyaretçilere önemli bilgiler verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Mandal, Yine standımızda hep konuşulan çip üretimini deneyimliyorlar. Tulumlarını giyip 'hava odası'ndan geçtikten sonra 'temiz oda' dediğimiz bölüme geçiyorlar ve çipi üretiyorlar. Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) füzelerini tanıyorlar ve maketini yapıyorlar. Burada sadece oyun da yok, dinlemek de yok. Bunların tümünün olduğu ve fazlası geleceğe dönük çocuklarımızdan pozitif beklenti oluşturma olayı var. 'Sen daha iyisini yapabilirsin' diyoruz. Marmara Araştırma Merkezimizde hidrojen enerjisini tanıtıyoruz. Yeşil dönüşümle, iklim değişikliğiyle beraber hidrojene ihtiyacımız var. Neden var, nasıl üretiliyor Bunları öğretmeye çalışıyoruz. Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitümüzde de 2023'te Türkiye'de ilk yerli ve milli ana hat lokomotifimiz var. Şu an 140 kilometre hızla gidiyor. İnşallah 2024 yılında 225 kilometre hızla gidecek. Onu tanıyıp yine maketini yapıyorlar. Kendi ulusal yazılım işletim sistemimiz olan PARDUS'u tanıyorlar. BİLGEM'in 17 teknolojisini Metaverse ortamında tanıtıyoruz. Biz geleceğimize, Türkiye'nin gençliğine, TEKNOFEST gençliğine bu şekilde bakıyoruz. Bu yıl 9'uncusu gerçekleşen TEKNOFEST'teki heyecan bize, 'İnsana yapılan yatırım mutlaka karşılık bulacak' diyor.