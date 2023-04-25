TÜBİTAK Başkanı Mandal, Bursa'da İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda konuştu Açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEKNOFEST'i bir dönüşüm olarak gördüğünü belirterek, "Türkiye'nin dönüşümü olarak görüyorum ve Türkiye'nin dönüşümü, bizim genç insan kaynağımıza bağlı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEKNOFEST'i bir dönüşüm olarak gördüğünü belirterek, " Türkiye'nin dönüşümü olarak görüyorum ve Türkiye'nin dönüşümü, bizim genç insan kaynağımıza bağlı. Teknolojiyle yapılacak genç insan kaynağımıza bağlı ve bu gençler bunu yapmak için 'biz adayız' demiyorlar sadece, 'biz varız' diyorlar ve bunu gösteriyorlar. Ben bunu Türkiye'nin, hatta insanlığın gelişimi için önemli bir başarı olarak ve aynı zamanda umut olarak görüyorum." dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Yunuseli Havalimanı'nda binlerce gencin katılımıyla başlayan İnsansız Hava Araçları Yarışması'nı takip eden Mandal, yarış alanında takımların her birini ziyaret etti, öğrencilerden projelerine ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra yarışları izleyen Prof. Dr. Mandal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında TEKNOFEST başladığı zaman Türkiye'de bu anlamda var olan firma ve kurumların kendi geliştirdikleri teknolojileri toplumla ve gençlerle buluşturduğunu söyledi.

Festivalin bu yıl 6'ncısının gerçekleştirildiğini ve TEKNOFEST'in gelişimini müthiş gördüğünü belirten Mandal, gençlerin ürün tasarlama, geliştirme ve üretme noktasındaki heyecan ve sorumluluğunun mükemmel olduğunu ifade etti.

Hasan Mandal, gençlerin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen kısa süre zarfında insansız hava aracı teknolojileriyle bölgede gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı hasar tespiti, yardım götürme, iletişim kurma gibi unsurlara dair çeşitli çözümler bulduklarını dile getirdi.

Mandal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ne yazık ki ne tür dersler aldıysak veya olumsuzluklar yaşadıysak, bunları gelecekte yaşamamak için gençlerimiz bu rolü, bu sorumluluğu almışlar ve teknolojilerini tasarıma dönüştürmüşler, ürüne dönüştürmüşler ve şu anda test ediyorlar. Bu ülkemizin gençliği açısından, ülkemizin geleceği açısından mükemmel bir duygu."

TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Ben TEKNOFEST'i bir dönüşüm olarak görüyorum. Türkiye'nin dönüşümü olarak görüyorum ve Türkiye'nin dönüşümü, bizim genç insan kaynağımıza bağlı. Teknolojiyle yapılacak genç insan kaynağımıza bağlı ve bu gençler bunu yapmak için 'biz adayız' demiyorlar sadece, 'biz varız' diyorlar ve bunu gösteriyorlar. Ben bunu Türkiye'nin, hatta insanlığın gelişimi için önemli bir başarı olarak ve aynı zamanda umut olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl TEKNOFEST'te 41 yarışma bulunduğunu belirten Mandal, bunlardan 14'ünün TÜBİTAK tarafından koordine edildiğini veya eş koordinasyonun gerçekleştirildiğini kaydetti.