TÜBİTAK Başkanı G20 Araştırma ve Yenilik Girişimi Zirvesi'ne katılacak

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, G20 Araştırma ve Yenilik Girişimi Zirvesi'ne katılacak. Zirvede Türkiye'yi temsil edecek olan Mandal, G20 ülke ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle görüşmeler yapacak ve Araştırma Bakanları Deklarasyonu'nu imzalayacak.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, G20 Araştırma ve Yenilik Girişimi Zirvesi (RIIG) ile Araştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 4-6 Temmuz'da Hindistan'ın Mumbai kentinde gerçekleşecek toplantılarda, Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal konuşma gerçekleştirecek.

Mandal, program kapsamında, G20 ülke ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle de görüşmelerde bulunacak.

Program sırasında, 2023 yılı Hindistan Dönem Başkanlığında devam ettirilen RIIG toplantılarında hazırlanan ve bu zirvede son halini alacak olan "Araştırma Bakanları Deklarasyonu" da imzalanacak.

İklim değişikliği kapsamında ana teması, "Eşitlikçi Bir Toplum İçin Araştırma ve İnovasyon" olarak belirlenen RIIG Zirvesi, bu yıl Hindistan ev sahipliğinde yapılıyor.

G20 RIIG çalışmaları, TÜBİTAK tarafından takip ediliyor.

G20 üye ülkeleri, davetli ülkeler ve uluslararası kuruluşlar arasında araştırma ve inovasyon iş birliğinin model ve mekanizmalarını tartışmak, küresel ekonomik büyümeye katkıda bulunmak ve çevre dostu büyümeyi teşvik etmek, RIIG'nin ana hedefleri arasında yer alıyor.