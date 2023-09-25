TÜBİTAK Başkanı: Astronotlarımız 2024'te uzay yolculuğuna çıkacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Astronotlarımız, kendi uzay yolcularımız inşallah 2024'ün başında bu görevi gerçekleştirecekler, 13 farklı bilimsel deneyle birlikte." dedi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile Uzay Kaşifleri Derneğinin (Association of Space Explorers- ASE) düzenlediği Planetary Congress'e (Gezegen Kongresi) katılmak üzere geldiği Bursa'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Mandal, Türkiye için önemli bir organizasyonun düzenlendiğini söyledi.

Prof. Dr. Mandal, Türkiye'de birçok uluslararası etkinliğin düzenlendiğini fakat bu etkinliğin anlam ve değerinin birçok açıdan kıymetli olduğunu ifade ederek, "?????Yani ülkemize yapılan birçok uluslararası etkinlik var ama bunun anlamı birçok açıdan değerli ve anlamlı. Birincisi bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100 yılını kutluyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılının başlangıcını konuşuyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de 'İstikbal göklerdedir' temasıyla beraber başlatılan bir etkinlik. O yüzden çok çok kıymetli." diye konuştu.

Mandal, 19 ülkeden 70 astronotun etkinlik kapsamında oturumlar gerçekleştireceğini belirterek, 2021'de uzay programının açıklanmasıyla Türkiye'nin var olan yetkinlik ve birikimlerinin uluslararası camia tarafından değerlendirilmeye başlandığını kaydetti:

Prof. Dr. Mandal şöyle devam etti:

"Biz de artık bu süreçte bir oyuncuyuz. Bu sürecin birçok acısından oyuncusuyuz. Yani işte kendi gerçekleştirdiğimiz uydularımızla hem görüntü uydusu hem de haberleşme uydusu. Astronotlarımız, kendi uzay yolcularımız inşallah 2024'ün başında bu görevi gerçekleştirecekler, 13 farklı bilimsel deneyle birlikte. Yani bir seyahat biz de yapabiliyoruz değil aynı zamanda 13 tane deney gerçekleşecek. Bunun yanında tabii ki bizim gözlemevlerimiz var. O gözlemevlerimize yeni roller verilecek."

Türkiye'nin uzay ekonomisine geçtiğini vurgulayan Mandal, şöyle devam etti:

"Türkiye inanılmaz bir şekilde, çok kısa bir sürede savunma sanayisinde yüzde 15 yerlilikten yüzde 85 yerliliğe ulaştı. Bu kadar kısa bir sürede, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve iradesiyle bu kadar hızlı gerçekleşebildi. Dolayısıyla uzay ekonomisinin oluştuğu bir dönemde biz geçmişi değil biz bu coğrafyada esasında uzayı, gök cisimlerini, astronomiyi ilk kez kullanan, konuşan bir ülke değiliz. Geçmişimizde biz bunların dünyadaki ilk başlatıcılarıyız ama aradan önemli bir zaman parametremizde biz bunu boş bırakmışız. Şimdi onu en hızlı bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim 10 ulusal uzay programımız her biri birbirinden kıymetli. Dolayısıyla bugün burada yapılan bu toplantının da birçok açıdan hem astronotlarımız açısından, bütün uzay yolcularımız açısından hem yeteneklerimizi paylaşma noktasında hem uzay ekonomisine katkıda bulunma noktasında hem de gençlerde farkındalık oluşma noktasında, TEKNOFEST başta olmak üzere birçok süreç eş eş zamanlı yürüyor. Dolayısıyla ben bu anlamda bu etkinliğin de milli uzay programımız kapsamında ülkemize önemli bir kazanım getireceğini düşünüyorum."

Açıklamanın ardından "Türkiye'nin Gelecek Projeksiyonu" konulu oturum düzenlendi.