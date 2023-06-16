TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü Türkiye'nin kendi ilacını ve aşısını üretecek

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nde Türkiye'nin kendi ilacını ve aşısını üreteceğini, bunu ihraç etmek hatta dost, müttefik ülkelere zor zamanlarda sağlamak noktasında çalışmalar geliştirileceğini söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsüne ilişkin, "Bu merkezde, Türkiye'nin kendi ilacını ve aşısını üretmek, bunu ihraç etmek hatta dost, müttefik ülkelere zor zamanlarda sağlamak noktasında çalışmalar geliştirilecek. Kimyasal ilaçlardan daha çok biyoteknolojik ilaçlar ki bunlara bütün dünyada eğilim daha fazla." dedi.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde 19 Nisan'da hizmete giren Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü, sağlık sektöründe çalışmalar yürüten akademik ve kamu kurumları ile özel sektörde çalışan firmalara tanıtıldı.

Tanıtım toplantısının ardından misafirlere kampüsteki laboratuvarlar gezdirilerek teknoloji altyapısı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

"Bu kampüs üniversite ve sanayilerin ortaklaşa kullanabileceği bir altyapı"

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, gazetecilere, Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsünün sağlık sektöründe yapılacak çalışmalarda ortak alan olarak kullanılabilecek bir altyapı olduğunu söyledi.

Gelecekteki salgın veya tedavi çalışmaları devam eden kanser gibi hastalıklara karşı kendi aşı ve ilaçlarını elde etmek istediklerini belirten Mandal, şöyle konuştu:

"Sağlık alanında başarılı öykülerimiz var ama biz halen daha ilacı ve aşıyı ithal eden bir ülkeyiz. Bu merkezde, Türkiye'nin kendi ilacını ve aşısını üretmek, bunu ihraç etmek hatta dost, müttefik ülkelere zor zamanlarda sağlamak noktasında çalışmalar geliştirilecek. Kimyasal ilaçlardan daha çok biyoteknolojik ilaçlar ki bunlara bütün dünyada eğilim daha fazla. Dolayısıyla burada yapılacak olan, gelecekteki pandemilere hazırlıklı olmak, kanser gibi zor alanlarda dünyayla eş zamanlı orijinal molekül çalışmaları gerçekleştirmek. Bizim şu anda yurt dışından ithal ettiğimiz ilaç ve aşıları burada üretiyor olmak."