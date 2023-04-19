TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü açıldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nde yer alan Medikal Biyoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi ile Ulusal Biyolojik ve Kimyasal Test Merkezi'nin, sadece bünyelerindeki araştırmacılar için değil ülkedeki üniversitelere ve firmalara katkı vermek...

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nde yer alan Medikal Biyoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi ile Ulusal Biyolojik ve Kimyasal Test Merkezi'nin, sadece bünyelerindeki araştırmacılar için değil ülkedeki üniversitelere ve firmalara katkı vermek için hazırlanmış altyapılar olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Gebze yerleşkesinde hizmete alınan kampüsün açılışında konuşan Mandal, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkili olduğu geçen yıllarda birçok kişinin evinde kaldığını ve insanların dışarıya maskeyle çıktığını anımsattı.

Mandal, unutulmuş gibi gözükse de Kovid-19 gibi durumların gelecekte yaşanmayacağının garantisinin bulunmadığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu konuya hazırlık olması için 3 yıl önce çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Söz konusu çalışmalarda en kritik bileşenin, laboratuvardaki çalışmalarla ve özel sektördeki üretim arasında ölçek büyütme ve pilot üretimi konusundaki ihtiyaç olduğunu anlatan Mandal, "Medikal Biyoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi'miz, bu çalışmalara sadece TÜBİTAK bünyesindeki araştırmacılar için değil Türkiye'deki hem üniversitelerimiz hem de firmalarımız noktasında katkı vermek için hazırlanmış altyapımız. Dolayısıyla üniversitede geliştirilen temel araştırma düzeyindeki çalışmaların üretim aşamasına geçerken ihtiyaç duyacağın gerekli donanım ve altyapıya sahip." diye konuştu.

Mandal, Kovid-19 Türkiye Platformu çalışmaları kapsamında bu atılımları yaptıklarını aktararak, bugün gelinen noktayı kıymetli bulduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel boyutta büyüdüğüne değinen Mandal, rekabetin yanı sıra artan tehditler noktasında da alışılagelmiş geleneksel silah ve mühimmatların ötesinde biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere de hazır olunması gerektiğinin altını çizdi.

Mandal, bu kapsamda kampüste yer alan Ulusal Biyolojik ve Kimyasal Test Merkezi'nin ise yurt dışından temin edilen ve daha önemlisi ülkede geliştirilen ürünlerin testi ve geliştirilmesi için ikinci altyapı görevini göreceğini ifade etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı ve eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise hastanelerdeki en önemli sıkıntıların ilaç sektöründeki yeterlilik konusu ve sağlıkta kullanılan sarf malzemeleri sorunu olduğunu kaydetti.

İlaç ve sarf malzemeleriyle ilgili yeterli teknik altyapı bulunduğunu aktaran Hülagü, açılan merkezin önemli hizmetler yapacağını sözlerine ekledi.