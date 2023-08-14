TÜBİTAK Antalya Saklıkent Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Antalya Saklıkent Gökyüzü Gözlem Etkinliği sona erdi. Etkinlikte gözlem, seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu "Antalya Saklıkent Gökyüzü Gözlem Etkinliği" sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk kez 1998'de aynı yerde düzenlenen etkinliğin 25'incisi, Bakanlığın katkılarıyla, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda, TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi (TUG) Yerleşkesi'nde yapıldı.

Servis araçlarıyla 2 bin 500 metre yükseklikteki Bakırlıtepe'de bulunan TUG'a giden ziyaretçiler "RTT150" teleskopunu detaylı olarak inceledi. Uzman astronomlar tarafından yapılan gözlemlere ilişkin bilgi alan katılımcılar manzaranın da tadını çıkardı.

Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yaptığı etkinlik 3 gece 4 gün sürdü.

1000'i aşkın katılımcı, gündüz güneş gözlemi ve birbirinden ilginç etkinliklere katıldı, gece de uzayın derinliklerini keşfe çıktı.

"TÜBİTAK'ın bilim ve toplum faaliyetlerinin odağına gençleri koyuyoruz"

Etkinliğin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlere seslenerek, "Sizlere hakikaten çok özel önem arz ediyoruz. Çünkü bizim hayallerimizi hayallerimizin de ötesindeki başarıları bu ülkeye armağan edecek sizlersiniz." ifadesini kullandı.

Kacır, bu inançla Türkiye'nin dört bir yanında Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile genel teknoloji atölyeleri kurduklarını belirterek, bu inançla dünyanın en büyük teknoloji festivallerini 6 yıldır Türkiye'de gerçekleştirdiklerini vurguladı.

TÜBİTAK'ın bütün bilim ve toplum faaliyetlerinin odağına gençleri koyduklarına dikkati çeken Kacır, "Bu inançla bu gökyüzü gözlemini her yıl daha da büyütüyor, daha fazla gencimize ev sahipliği yapmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Seminer ve paneller düzenlendi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da etkinliğin çeyrek asırdır gerçekleştirildiğini ancak Cumhuriyet'in 100., TÜBİTAK'ın 60. yıl dönümü nedeniyle bu yılın özellikle önemli olduğunu söyledi.

Katılımcılara soru sormaktan çekinmemeleri tavsiyesinde bulunan Mandal, "Sizin için en zor gelen ama aynı zamanda belki de en komik gelen hatta en basit gelen soruları dahi sormaktan çekinmeyin." ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında 14 yetkin hocayla seminer ve paneller gerçekleştirildiğine işaret eden Mandal, şunları kaydetti:

"Gözlem şenliği etkinliğimiz sadece gece değil, gündüz de hem seminerlerimizle, hem de atölye çalışmalarımızla devam etti. Gökyüzü sevdalılarına, uzay sevdalılarına ve bu sürece ve TÜBİTAK'a inanan, TÜBİTAK'ın çatısı altında bu etkinliğimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz."

Etkinlikte çocuklarla sohbet eden Mandal, onlarla atölye çalışmalarına da katıldı.

???????TÜBİTAK bünyesindeki birimlerin katkılarıyla çeşitli atölye çalışmaları, deneyler gerçekleştirildi, yarışmalar yapıldı.

TÜBİTAK etkinlik çadırındaki "Metaverse Etkinliği", "Popüler Bilim Yarışması", "Karbon-14 Analizi ile Yaş Tayini", "Mikroskopta Farklı Materyallerin Uygulanması", "Karbon Ayak İzi Ölçümü", "CO2 Kaynakları ve Yutaklar", "Eskişehir 5000 Ahşap Maket Yapımı", "Roket Maketi", "VR Sanal Gerçeklik Deneyimi ile TÜRKSAT 6A Maket" yapımı atölyeleri, "Ölç Kendini", "Roket Devresi, Sanal Gerçeklik" etkinliklerine katılımcılar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları standı da gün boyu ziyaretçi akınına uğradı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Kadir Uluç, genel bir bilgilendirme yaparken, Prof. Dr. Faruk Soydugan da "Aynalardaki Yıldızlar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Uzay araştırmalarının dünü, bugünü ve yarını Dr. Korhan Yelkenci ile ele alındı. Prof. Dr. Ethem Derman ise 7'den 77'ye astronomi konusunu masaya yatırdı. Prof. Dr. Talat Saygaç, "Neden astronomi?", "Gökyüzü gözlemi ve uzay bilimleri bize neler kazandırır?" sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak da Doğu Anadolu Gözlemevi'ni anlattı. Prof. Dr. Zeynel Tunca ise gökyüzünü tanıtma amaçlı detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde ise tüm konuşmacılar bir araya gelerek "Bir Astronoma Sorun" panelini düzenledi.