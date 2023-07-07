TT Ventures PİLOT Programı'nın 11. dönem girişimlerini belirleyecek başvuru süreci tamamlandı

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un 11'inci dönem girişimlerini belirleyecek başvuru süreci tamamlandı. PİLOT kapsamında eğitim, sağlık ve finansal teknolojiler alanlarında, 5G, görüntü ve dil işleme, blokzincir, NFT, yapay zeka, büyük veri alanında çözümler sunan birçok girişimin başvurusu alındı.