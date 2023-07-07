Üye Girişi
Haberler
TT Ventures PİLOT Programı'nın 11. dönem girişimlerini belirleyecek başvuru süreci tamamlandı

TT Ventures PİLOT Programı'nın 11. dönem girişimlerini belirleyecek başvuru süreci tamamlandı

Teknoloji Haberleri

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un 11'inci dönem girişimlerini belirleyecek başvuru süreci tamamlandı. PİLOT kapsamında eğitim, sağlık ve finansal teknolojiler alanlarında, 5G, görüntü ve dil işleme, blokzincir, NFT, yapay zeka, büyük veri alanında çözümler sunan birçok girişimin başvurusu alındı.

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un 11'inci dönem girişimlerini belirleyecek başvuru süreci tamamlandı. PİLOT kapsamında eğitim, sağlık ve finansal teknolojiler alanlarında, 5G, görüntü ve dil işleme, blokzincir, NFT, yapay zeka, büyük veri alanında çözümler sunan birçok girişimin başvurusu alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Türk Telekom Pilot Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title