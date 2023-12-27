TSMC'nin Yeni Teknolojisi Yapay Zeka Pazarını Etkileyecek

TSMC'nin şu anda seri üretimdeki en gelişmiş teknolojisi 3 nanometreye dayanıyor. Tayvan basınında yer alan rapora göre 3 nanometrenin ve yeni çıkacak 2 nanometrenin ileriye doğru önemli ölçüde artacağı öngörülen maliyetleri yapay zeka pazarını dibe çekecek.

TSMC'nin artan üretim maliyetleri pazarı kökten değiştirecek gibi duruyor!

2023'ün sonuna doğru gelen bu haberle analistler, maliyet artışlarının Apple'ın ürünlerinin üretim süreçlerini etkileyebileceğini bildirdi. Ayrıca TSMC'nin 2 nanometre teknolojisinin levha başı maliyetin 30 bin dolara kadar çıkabileceğini belirttiler.

Zorlu ekonomik süreçle gelirlerinde düşüş yaşamasına rağmen TSMC gibi firmalar değerlerini korudu. Fakat işler tersine dönebilir. Zira TSMC'nin mevcuttaki 3 nanometrelik levhalarının yaklaşık 20 bin dolara mal edildiği belirtiliyor.

TSMC 1.4 nanometre işlemciler üzerinde çalışıyor!

Ancak yeni üretim sürecinde levha başı maliyetin 25-30 bin dolara kadar çıkabileceği söyleniyor. Raporlarda 2 nanometrelik ürünlerdeki yüzde 50'lik fiyat artışının en büyük etkisinin Apple üzerinde olacağı belirtiliyor. Bu durum da fiyat artışı Apple ürünleriyle birlikte pazara yansıyabilir.

İlerleyen süreçte AMD ve NVIDIA gibi şirketlerin de bütçelerinin zorlandığı görülebilir. Ayrıca NVIDIA'nın yeni nesil grafik işlemcilerinde 3 nanometre teknolojisini kullanacağı ve 2 nanometre üretiminin ilk dalgası için yüksek çip maliyetlerinin yükünün doğrudan Apple'ın omuzlarına bineceği söyleniyor.

İşlemcileri ve grafik işlemcisi daha yüksek güce sahip olduğundan AMD ve NVIDIA genellikle gelişmiş çip teknolojilerinin ilk seri üretiminde yüksek maliyetlere karşı yalıtılmış durumda. Ancak 20 bin dolarlık 3 nanometrelik levha, talebin önceki kapasiteyi aşmasıyla daha pahalı hale gelebilir.

TSMC ve Samsung gibi firmaların ise sabit kapasiteleri var ve talebin arzı aşacağına ikna olurlarsa, yeni tesislere yapılan ilk yatırım maliyeti de genellikle müşteriye yansıyor. Özellikle TSMC, geçen yıl yaşadığı sert kabusun ardından üretimi aşırı genişletmeden önce iki kez düşünecek.

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