Dünyanın en büyük yonga üreticisi TSMC, üçüncü çeyreğe ilişkin finansal raporları paylaştı. Net karında yüzde 25'lik bir düşüş bildiren şirket, analist tahminlerini aşmayı başardı. Ayrıca 2024'te çip endüstrisinin geri dönüş yapacağını belirtti.

TSMC'nin Net Karı Düştü Ama Hisseler Tavan Yaptı

Dünyanın en büyük yonga üreticisi TSMC, üçüncü çeyreğe ilişkin finansal raporlarıın paylaştı. Geçtiğimiz yıla kıyasla net karında yüzde 25'lik bir düşüş bildiren Tayvanlı üretici, sonuçlarıyla analist tahminlerini aşmayı başardı. Ayrıca 2024'te çip endüstrisinin geri dönüş yapacağını belirtti.

TSMC gelirleri düştü ama hisseler tavan yaptı

TSMC'nin açıkladığı rakamlara göre, Temmuz- Eylül dönemi net karı bir önceki yılki 280,9 milyar Tayvan doları seviyesinden 211 milyar Tayvan dolarına düştü. Ancak bu rakam, analistlerin 195,5 milyar T$'lık kar tahmininin üzerinde olmasıyla şaşırttı.

Apple, MediaTek ve Qualcomm gibi şirketlerle çalışan TSMC'nin geliri, 17 milyar dolarda sabit kaldı. Yapay zeka uygulamaları için gelişmiş çipleri içeren yüksek performanslı bilgi işlem satışları ise toplam gelirin yüzde 42'sini oluşturarak büyüme gösterdi.

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Tayvanlı üretici, bilgisayar ve akıllı telefondaki büyümeyi göz önünde bulundurarak yarı iletken endüstrisinde toparlanma olacağını düşünüyor. Bundan dolayı 2024'ü de yükselişin yaşanacağı bir yıl olarak görüyor. TSMC Ceo'su C.C. Wei, dibin "çok yakın" olduğunu söyledi.

Belirsizlik devam ediyor olsa da CEO Wei, TSMC'nin 2nm çip teknolojisine yönelik artan bir ilgi olduğuna işaret etti. Şirketin üretim becerisinin, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem talebini karşılamak için yeterli olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıla kıyasla gelirde yüzde 25'lik düşüş olmasına rağmen, beklentileri aşmasıyla analistleri şaşırttı. Bunun sonucunda ise TSMC hisseleri yüzde 1'den fazla büyüdü.

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