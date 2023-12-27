TSMC Başkanı Mark Liu Görevinden Ayrıldı

TSMC, güncel olarak bilinen en büyük yarı iletken üreticisidir. Apple gibi dev firmalarla da iş birliği içinde olan TSMC, sektörde lider konumda denilebilir. Şimdiye kadar işlerin düzenli ilerlediği şirkette geçtiğimiz hafta bazı ilginç olaylar yaşandı. TSMC Yönetim Kurulu Başkanı Mark Liu görevinden süresiz emekli oldu. Ancak nedeni çok merak edildi. İşte detaylar…

TSMC başkanı Mark Liu neden görevinden ayrıldı?

Geçtiğimiz hafta TSMC, Başkan Mark Liu'nun görevinden zamansız ayrıldığını duyurarak yarı iletken endüstrisini şaşırttı. Bu, Liu'nun TSMC Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmeyeceğine ve şirketin bir sonraki yıllık hissedarlar toplantısından sonra başkan olarak emekli olacağına dair düzenleyici bir açıklama şeklinde geldi. Ancak sektörde şaşkınlığa neden oldu.

Tayvan merkezli Wealth Magazine, TSMC'nin bir şirket olarak sağlıklı kaldığını ve AI HPC işlemci ve akıllı telefon işlemci patlamasının desteğiyle büyüdüğünü göz önünde bulundurarak Liu'nun istifasına neyin yol açtığının ayrıntılarına giren sansasyonel bir rapor yayınladı.

Rapor, Mark Liu'nun Arizona'daki Fab 21 "fiyaskosu" olarak adlandırılan durum nedeniyle başkanlıktan istifa etmek zorunda kaldığını söylüyor. Arizona'daki Fab 21'in inşaatı Nisan 2021'de başladığından beri sorunluydu ve başkan Liu gecikmelerden yerel Arizonalı işçileri sorumlu tuttu.

Fab 21'i tekrar rayına oturtmak için bulduğu çözüm Tayvan'dan deneyimli TSMC işçileri göndermekti. Ancak bu yalnızca yerel halkı ve sendikaları kızdırdı. Sonunda başkan, Amerikalı işçiler hakkındaki yorumlarından geri adım attı ve yarım yıl önce başlayan çatışmayı sona erdirmek için sendikalara taviz verdi.

TSMC 1.4 nanometre işlemciler üzerinde çalışıyor!

2023'te ABD Hükümeti'nin çılgınca yarı iletken endüstrisi tedarik zincirini "dayanıklı" hale getirmeye çalışmasıyla, batılı yatırımcıların Tayvan Boğazı boyunca olası bir askeri çatışma korkusuna kapılmasına neden oldu.

Bunun esas olarak TSMC'nin ABD topraklarında son teknoloji yarı iletken fabrikaları kurmasıyla ve hükümetin bazı mali ve hukuki yardımlarıyla ilgisi vardı. 2023 yılı, TSMC'nin Fab 21 adlı Arizona fabrikasını inşa etme planlarında gecikmelere tanık oldu ve bu muhtemelen ABD dış politikası üzerinde stratejik bir etkiye sahipti.

Bu nedenle bu kadar önemli bir problemden sorumlu tutulan TSMC Yönetim Kurulu başkanı Mark Lui görevden alındı. En azından sebebin bu olma ihtimali çok yüksek çünkü emekliliğine ilişkin basın açıklaması başkanın kendisinden değil, TSMC'den geldi. Buna karşılık hem başkan hem de CEO olarak görev yapan TSMC kurucusu Morris Chang, 2018 yılında kendi emekliliğini açıklamış ve kendi açıklamalarını yapmıştı.

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