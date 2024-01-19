TSMC, ABD'deki fabrika açılışını erteledi

Teknoloji dünyasının hızla büyümesiyle çip ve yonga endüstrisine olan ihtiyaç da arttı. Bu kapsamda dünyanın en büyük yonga üreticilerinden olan TSMC, ABD'de fabrikalar açmaya hazırlanıyor. Ancak şirket, bazı bölgelerde beklenmedik aksamalar yaşanacağını açıkladı.

TSMC, ABD Faz 2 fabrikasının açılışını erteledi

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Arizona'daki ikinci yarı iletken üretim tesisinin gecikeceğini belirtti. Tam tarih verilmemiş olsa da, fabrika kurulumunun bir ila iki yıl kadar uzayabileceği düşünülüyor.

TSMC'nin son çeyreğe ilişkin kazanç raporunda açıklamalarda bulunan CEO Mark Liu, Arizona'da açılacak Faz 2 fabrikasının inşaatını ele aldı. Tesis yapımının son gaz devam ettiğini altını çizen CEO, kullanılacak teknolojinin ise hala tartışılmakta olduğunu ifade etti.

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Tesisin ilk olarak 2026'da açılması ve 3nm üretim hattına ev sahipliği yapması bekleniyor. Ancak CEO Liu; ilk üretimlerin mevcut planlara göre 2027 veya 2028'de başlayacağını belirtti. Gecikmenin en büyük sebebi olarak ABD hükümetinin proje için teşvikleri kısması gösteriliyor.

CEO Liu, bölgedeki müşteri talebinin ve TSMC'nin denizaşırı fabrikaları için optimizasyonunun üretim sürecini belirleyeceğini belirtti. Bu kapsamda fabrikanın 3nm çipler üretip üretmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Sektör analistleri TSMC'nin zor bir karar vermesi gerektiğine inanıyor. 1 fabrikasının 2025'te 4nm üretimine başlayacağı göz önüne alındığında, Faz 2'nin 2nm gibi daha gelişmiş bir mimariye yükseltilmesi olası görünüyor.

Liu, Faz 1'in faaliyete geçtiğinde Tayvan'daki fabrikalarıyla aynı düzeyde üretim kalitesi sunacağını da ekledi.