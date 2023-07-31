Akıllı telefon dünyasında rekabet artarken, TSMC 2nm ve 1.4nm işlemciler için yeni bir Ar-Ge merkezi açtı. Merkezde çalışmalar yürütülerek yeni teknolojiler geliştirilecek.

Akıllı telefon dünyasında son yıllarda kıyasıya bir rekabet ortamı bulunuyor. Bununla birlikte teknolojinin de gelişmesiyle akıllı telefonlardaki işlemciler, ayrı bir rekabet alanı oluşturuyor. Bu alanın en önemli isimlerinden birisi olan TSMC, üzerinde çalıştığı yeniliklerle yerini sağlamlaştırmak istiyor.

TSMC, 2nm ve 1.4nm işlemciler için küresel Ar-Ge merkezi açtı

TSMC, 2nm işlemciler üzerinde uzun zamandır çalışıyor. Öyle ki şirket, 28 Temmuz'da Tayvan'ın Hsinchu kentinde yeni küresel Ar-Ge merkezinin açılışını yaptı. Merkezde 2nm ve 1.4nm işlemcileri geliştirmek üzere çalışmalar yürütülecek.

Ar-Ge merkezi oldukça büyük bir alana yayılıyor. Merkez, 30 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Aynı zamanda da sürdürülebilir enerji kullanacak. Merkezin çatısı Güneş panelleriyle donatılacak. Böylece en yoğun koşullarda 287 kilovat elektrik üretebilecek.

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Öte yandan TSMC'nin önümüzdeki dönem planları da ortaya çıktı. TSMC'nin N2P adlı yeni bir 2-nanometre düğümü planladığını ve bunun N2'den sonraki yıl üretime gireceği iddia ediliyor. TSMC, N2P adı verilen yeni bir süreci henüz onaylamadı. Ancak şirket, mevcut 3nm yarı iletken teknolojileri için benzer adlandırma ile karşımıza çıktı.

TSMC CEO'su C. C. Wei, şirketin yolculuğuna 2003 yılında 90 nanometre işlemciler üreterek başladığına değindi. Wei, Eylül ayına kadar 7.000'den fazla Ar-Ge çalışanının merkezdeki yerlerini alacağını açıkladı. Son olarak şirketin ilk 2nm teknolojisini 2025 yılında piyasaya süreceğini belirtelim