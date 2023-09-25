Akıllı telefon dünyasında son yıllarda kıyasıya bir rekabet ortamı bulunuyor. Bununla birlikte teknolojinin de gelişmesiyle akıllı telefonlardaki işlemciler, ayrı bir rekabet alanı oluşturuyor. Bu alanın en önemli isimlerinden birisi olan TSMC, üzerinde çalıştığı yeniliklerle yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bir süredir 2nm işlemciler üzerinde çalışan şirket, bazı sorunlarla uğraşıyor.

TSMC, 2nm işlemci üretimini 2026'ya erteleyebilir

Akıllı telefon dünyasındaki işlemciler, giderek minimal bir hal alıyor. Şu anda birçok şirketin amiral gemisi telefonları, 4nm üretim sürecinden geçen işlemciler kullanıyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iPhone 15 serisinin Pro modelleri ise sektörde 3nm işlemci kullanan ilk modeller oldu.

TSMC ve Samsung gibi şirketler, 2nm üretim sürecine başlamak için planlarını oluşturdu. İki şirket de 2025 yılında 2nm üretim sürecine başlamak istiyordu. Ancak ortaya çıkan son raporlara göre TSMC, üretimi bir yıl daha erteleyecek.

Erteleme nedeni olarak üretim hattının büyük bir kısmını kapsayan Tayvan'daki Hsinchu Baosha kentindeki bir tesisin inşaat zaman çizelgesinde meydana gelen aksaklık gösteriliyor. Ancak şirket, 28 Temmuz'da buradaki yeni küresel Ar-Ge merkezinin açılışını yapmıştı.

TSMC, 3nm çiplerin seri üretimine başlıyor!

Ancak bazı iddialara göre bu gecikmenin nedenlerinden birisi de şirketin baskı altında hissetmesi. Gelecek yıl Power Via teknolojisini tanıtmayı planlayan Intel, 18A düğümünü (1,8nm) 2025 yılında tanıtacak. Samsung, ise 2nm üretimine 2025'te 1.4nm üretimine ise 2027 yılında geçecek. Şirket, ertelemeyle birlikte yeni bir çalışma yürütüp avantajlı hale geçmek istiyor.

Öte yandan Ar-Ge merkezi oldukça büyük bir alana yayılıyor. Merkez, 30 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Aynı zamanda da sürdürülebilir enerji kullanacak. Merkezin çatısı Güneş panelleriyle donatılacak. Böylece en yoğun koşullarda 287 kilovat elektrik üretebilecek.