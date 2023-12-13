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TSMC, 2 nm çip üretimine başlıyor ve Apple'a gösterim yaptı

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Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC, 2 nm çip üretimine başlıyor. En büyük müşterisi olan Apple'a 2 nanometre işlemciyi 2025 yılında sunacak. Apple, 2 nanometre işlemciyi iPhone 17 Pro ile 2025'te kullanacak.

Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC, 2 nm çip üretimine başlıyor. N2 olarak adlandırılan bu teknolojiyi 2025 yılında seri üretime geçirecek. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre de en büyük müşterisi olan Apple'a bir gösterim yaptı. Peki Apple 2 nanometre işlemciye ne zaman geçiyor?

Apple, 2 nanometre işlemciye iPhone 17 Pro ile 2025'te geçiyor!

TSMC, sektöre öncülük eden 2 nanometre çip üretim teknolojisini Apple yöneticilerine sundu. Bu yeni teknolojinin 2025 yılında A19 ve M5 mobil işlemcilerinde kullanılması bekleniyor. Yani iPhone 17 Pro serisi ve M5 Mac ailesinde göreceğiz.

Bu durum, mevcut 3 nanometre üretiminin 2024 yılı sonuna kadar devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla iPhone 16 Pro serisi ile M4 Mac ailesinin mevcut 3 nanometre teknolojiyle üretileceği kesinleşti. Peki 2 nanometre mimarisi ne getirecek?

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Şu anda iPhone 15 Pro/Max ve yeni MacBook Pro ailesinde kullanılan Apple A17 Pro ve M3 işlemcileri TSMC'nin 2 nanometre (N3) üretimine dayanıyor. Bu çipler 183 MTr/mm² transistor yoğunluğuna sahip. TSMC'nin ise toplamda 4 farklı 3 nanometre üretim teknolojisi bulunuyor.

Bunların en yenisi olan N3E de seri üretime geçti ve 215.6 MTr/mm² transistor yoğunluğuna sahip. 2 nanometre üretim süreci olan N2 ise yaklaşık 259 MTr/mm² transistor yoğunluğuna sahip. Dolayısıyla iki süreç arasındaki yükseliş farkının yapacağı etki net bir şekilde gözüküyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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