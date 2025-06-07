Trump, Süpersonik Uçuşları Teşvik Etti ve İHA Kısıtlamalarını Hafifletti

Trump, Süpersonik Uçuşları Teşvik Etti ve İHA Kısıtlamalarını Hafifletti
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ABD Başkanı Donald Trump, süpersonik uçuşların geliştirilmesi ve insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili kısıtlamaların hafifletilmesi amacıyla yeni yürütme emirleri imzaladı. Bu kararların, ABD'nin Çin ile rekabet gücünü artırmaya yönelik olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de süpersonik uçuşların geliştirilmesi çalışmalarını teşvik etmek ve dron endüstrisinde Çin ile rekabet edecek seviyeye için kararnameler yayınladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oval Ofis'te düzenlenen törende imzaladığı yürütme emirleriyle, ABD'de süpersonik uçuşların yeniden önünü açılması ve insansız hava araçlara (İHA) yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi yoluyla Çin'le rekabette zorlanan sektörün desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. Trump'ın yürütme emirleri, operatörlerin hem ticari hem de kamu güvenliği görevleri için bu hava araçlarını görüş alanlarının ötesinde uçurmalarına izin veren yeni bir kuralı hızlıca yürürlüğe koymasını ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) yöneticisine İHA muafiyet incelemelerini hızlandırmak için yapay zekayı konuşlandırmasını emrediyor.

Trump'ın imzaladığı diğer iki kararnamenin, ABD siber güvenliğini güçlendirmeyi ve Amerikan hava sahası egemenliğini sağlamayı amaçladığı kaydedildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Başkan Donald J. Trump yabancı siber tehditlere karşı kritik korumalara odaklanarak ve güvenli teknoloji uygulamalarını geliştirerek ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek için bir Yürütme Emri imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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