Trump'ın kurduğu Truth Social'ın geliri düşük

Donald Trump tarafından kurulan Twitter benzeri sosyal medya sitesi Truth Social, görünüşe bakılırsa pek de iyi günler geçirmiyor. Büyük umutlarla oluşturulan platformun 2023 yılının ilk 9 ayında sadece 3.4 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği söylenirken, giderlerinin bundan çok daha fazla olabileceği düşünülüyor.

Başkanlığa yeniden aday olan Trump, Truth Social'ın özellikle Amerika'da demokrasinin yeniden yeşermesi için büyük bir önem taşıdığını savunurken, gelecekte bu platformla ilgili yeni projelerinin de olduğunu açıkladı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

Trump, bu kez sosyal medya sitesi ile gündemde

Çeşitli nedenlerden dolayı sansürlenen içerik üreticilerine şans vereceği söylenen Truth Social'ın, yakın zamanda canlı video yayınlama gibi talep edilen özellikleri de sunmaya başlayacağı belirtiliyor. Fakat platform için işler şu an için pek de iyi gitmiyor. Şubat ayında 5 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı tespit edilen site, kurucu şirketi TMTG'nin de hisse değerinde gözle görülür bir düşüşe sebep oldu. Aynı dönemde Facebook tam 845 milyon kullanıcıya ulaşırken, sitenin baş rakibi X (Twitter) ise 212 milyon kişi tarafından kullanıldı.

Sitenin Amerika'da düzenlenecek genel seçimlerden sonra çok daha küçük bir kullanıcı kitlesine hitap edeceği iddia edilirken, Trump'ın başkan seçilememesi halinde ise tamamen kapatılabileceği öne sürülüyor. Şimdilik istenen başarının oldukça uzağında kalan platformun, buradan bir geri dönüş yapabilmesi ise şu an için zor görünüyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Truth Social istenen başarıyı yakalayabilecek mi? Siz bu platformu kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.