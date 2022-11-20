Trump geri döndü! Elon Musk'tan yeni açıklama

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Babylon Bee ve Jordan Peterson başta olmak üzere bazı Twitter kullanıcılarının yasağını kaldırdıklarını açıkladı. Trump ile ilgili anket başlatan Musk, eski cumhurbaşkanına Twitter hesabına erişimi geri verdi.

Trump, Twitter macerasına kaldığı yerden devam edecek mi?

Trump,, 6 Ocak'taki ABD Kongre Binası isyanlarından sorumlu tutularak Twitter'dan banlanmıştı. Yaklaşık 2 yıldır Twitter hesabı yasaklı olan Trump, Truth Social adını verdiği kendi sosyal medya platformunu kurdu.

İçerik denetimi ile ilgili çalışma yürüttüklerini belirten Musk, ifade özgürlüğünün birinci hedefleri olduğunun altını çizdi. Olumsuzluk ve nefret içeren içerikler ile mücadele edeceklerini açıklayan Musk, bazı Twitter kullanıcılarını affettiklerini ifade etti.

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28 Ekim'de yeni moderasyon sistemi hakkında açıklama yapan Musk, "Konsey toplanmadan önce hiçbir önemli içerik kararı veya hesap eski durumuna getirme olmayacak." dedi. Bugün bazı hesaplar ile ilgili tek başına karar veren Musk, kafa karışıklığına sebep oldu.

Musk'ın Trump ile ilgili açtığı Twitter anketi, 24 saat içerisinde 234 milyon kişi tarafından görüntülendi. Yaklaşık 15 milyon kullanıcının oy kullandığı ankette Trump'ın hesabının açılmasını isteyen kişi oranı ise yüzde 51.8 olarak karşımıza çıktı.

Anket sonrasında açıklama yapan Musk," Halk konuştu. Trump Twitter'a geri dönecek. Halkın sesi, Tanrı'nın sesi." ifadelerine yer verdi. Trump, yoluna Truth Social ile devam edeceğini, Twitter'da aktif olmayı düşünmediğini belirtti.

Reuters tarafından rapora göre, Twitter'ın en çok aktif olan kullanıcılarının çoğu platformdan Instagram ve TikTok'a geçti. Analistlere göre Musk, Twitter'daki aktif kullanıcı sayısını artırmak için sosyal medya platformundan yasaklanan kişileri affediyor.

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