Trugo, Türkiye'de en geniş kapsamlı şarj ağına sahip şirket oldu

Trugo, Türkiye'de 63 ildeki 153 lokasyonda 180 kW ve üzeri yüksek performanslı 198 cihazla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunuyor. Şirket, 150 kW ve üzeri ultra hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip şirket unvanına sahip oldu.

Türkiye'nin yüksek performanslı ve geniş kapsamlı şarj ağı Trugo, 150 kW ve üzeri ultra hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip şirket oldu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de uçtan uça kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak için yola çıkan Trugo, farklı bölgelerdeki cihaz kurulumlarını hızlandırdı.

63 ildeki 153 lokasyonda 180 kW ve üzeri yüksek performanslı 198 cihazla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunan Trugo, haziran ayı sonunda 81 ilde kullanıcılarla buluşacak.

Trugo, Türkiye'de kurduğu şarj ağı altyapısıyla 150 kW ve üzeri ultra hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip şirket unvanına sahip oldu. Trugo'nun yüksek performanslı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşıyor.

Türkiye'deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olan cihazlarda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından elde edilmiş enerji kullanılıyor.

Trugo mobil uygulamasını 27 bini aşkın kişi indirdi

Elektrikli araç kullanıcıları, Türkiye genelinde kurulan şarj ağını Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor. App Store ve Google Play üzerinden 30 Mart'ta kullanıcıların hizmetine sunulan mobil uygulamayı 27 binden fazla kişi indirirken, toplam şarj seansı sayısı da kısa sürede 2100'e ulaştı.

Kullanıcılar, Trugo mobil uygulaması ile kendilerine en uygun istasyonu bulabiliyor, şarj sürecini takip edebiliyor, şarjın tamamlandığını görebiliyor, geçmiş şarj uygulamalarına erişebiliyor ve şarj ödemesini yapabiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda yakınlarındaki Trugo istasyonunu ararken, eczane, kafe, oyun parkı, AVM, restoran gibi ihtiyaçlarına göre de arama yapabiliyor. Kullanıcılar, anlık boş olan/müsait olan şarj istasyonlarını da görebiliyor.

Trugo ağına katılmak isteyenler başvuru yapabiliyor

Ayrıca Trugo şarj ağına katılmak isteyen işletmeler, Trugo'nun web sitesi üzerinden "İş Ortaklığı Başvurusu" bölümüne tıklayarak, taleplerini iletebiliyor. Trugo bu talepleri değerlendirerek, şarj cihazı kurulumlarını ihtiyaç doğrultusunda şekillendirmeyi sürdürüyor.

Şarj deneyimi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşan kullanıcılar ise 7/24 hizmet veren Trugo User Care / Kullanıcı İlgi Merkezi'nden destek alıyor. Merkezde görev yapan danışman seviyesindeki uzmanlar, kullanıcıların her türlü soru, bilgi, destek ve yardım talebinde çözüm noktası oluyor.