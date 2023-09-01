Trugo, Android ve iOS'ta yeni özelliklerle güncellendi

Togg, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi için Trugo markasıyla Türkiye'nin farklı bölgelerindeki cihaz kurulumlarını hızlandırdı. Trugo uygulaması için yeni bir güncelleme paylaşıldı.

Togg, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi için Trugo markasıyla Türkiye'nin farklı bölgelerindeki cihaz kurulumlarını hızlandırdı. İlk cihazlarını Bolu'da kuran Trugo; şu anda 81 ilde istasyona sahip. Bu durum ise uygulamaya yönelik ihtiyacı artırdı. Trugo uygulaması için yeni bir güncelleme paylaşıldı.

Trugo uygulaması, Android ve iOS'ta yeni özelliklerle güncellendi

Trugo, Android ve iOS'ta sürücü deneyimini iyileştirmek için önemli güncellemeler yaptı. Yeni güncellemeyle kullanıcılar artık filo araçlarının şarj işlemlerini ve filo bakiyesi üzerinden ödemeleri yönetebilecek.

Böylece sürücüler, şarj istasyonlarında filonun şarj olma sürelerini ve masraflarını daha verimli bir şekilde takip edebilecek.

Ayrıca Trugo'nun kullanıcı arayüzü de yenilendi. Artık daha kullanışlı ve sade bir arayüz sunan uygulama, sürücülerin platformu daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde kullanmasını sağlayacak.

Togg kaç adet Trugo istasyonu kurduğunu açıkladı

Yeni güncelleme Google Play Store ve App Store'dan erişime açılmış durumda. Şirketin paylaştığı güncelleme notları şu şekilde;

Trugo, sürekli olarak geri bildirimleri dikkate alarak yenilenmeye devam ediyor. Yeni versiyon ile kullanımınıza sunulanlar;

Filo Yönetimi özelliği sayesinde filo araçlarının şarj işlemlerinin yönetilmesi ve filo bakiyesi üzerinden ödeme

Kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yenilenen kullanıcı arayüzü,

Performans iyileştirmeleri ile daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Trugo uygulamasını kullanıyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.