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TRT, kısa süreliğine hacklendi!

Shiftdelete - Teknoloji
 - Güncelleme:
TRT, kısa süreliğine hacklendi!

TRT Haber'in Twitter hesabı hacklendi. Bilgisayar korsanları bir kaç dakika içerisinde hesapta kripto adı altında linkler paylaştı.

Bugün akşam saatlerinde TRT Haber'in Twitter hesabı hacklendi ve birkaç dakikalığına bilgisayar korsanlarının eline geçti. Hesabın adını farklı karakterler ile Elon Musk olarak değiştiren kişilerin cyrpto paylaşımları yaparak bazı linkler paylaştığı görüldü.

TRT Haber'in Twitter hesabı hacklendi!

TRT Haber'in Twitter hesabı, bugün akşam saatlerinde bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Hesabı yalnızca birkaç dakikalığına elinde tutmayı başaran hackerlar, sayfanın adını ve kapak fotoğrafını değiştirdi. Ayrıca Elon Musk adına bazı Tweet'ler attı.

Paylaşılan Tweet'ler tabii ki de illegal sitelerin linkleriydi. Zaten durum çok kısa süre içerisinde fark edildiği için hesap birkaç dakikanın sonunda kurtarıldı. Sonrasında ise önce paylaşımlar silindi. Ardından hesabın adı düzeltildi.

Saat 12 sularında gerçekleşen olayın ardından ise resmi kaynaklar henüz bir açıklama yapılmadı. İlgili hesabın da olay hiç yaşanmamışçasına normal paylaşımlarına devam ettiği görüldü. Buraya tıklayarak TRT Haber'in Twitter hesabına ulaşabilirsiniz.

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Shiftdelete / Teknoloji

Elon Musk Twitter Saat Teknoloji Haberler

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