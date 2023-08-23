Trouw Nutrition'un NutriOpt Teknolojisi Hayvancılık Sektöründe Katma Değer Yaratıyor

Hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition'ın 100 yıllık deneyimini ileri teknoloji ve AR-GE çalışmalarıyla birleştirerek geliştirdiği "NutriOpt" teknolojisi, hayvancılık sektöründe katma değer yaratmayı sürdürüyor. Yem ve ham maddelerin içeriğinin dakikalar içinde analiz edilmesine imkan tanıyan NutriOpt teknolojisi, yem ham maddelerinin tam bileşimini belirlemek, besin içeriğinin doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlamak gibi avantajlar getiriyor.

Hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition'ın 100 yıllık deneyimini ileri teknoloji ve AR-GE çalışmalarıyla birleştirerek geliştirdiği "NutriOpt" teknolojisi, hayvancılık sektöründe katma değer yaratmayı sürdürüyor.

Şirket açıklamasına göre, doğru ve tekrarlanan analizlere olanak tanıyarak hayvan sahiplerine verimlilik avantajı yaratmayı hedefleyen "NutriOpt" teknolojisi sayesinde kayıplar minimize ediliyor, kazanç artıyor.

Yem ve ham maddelerin içeriğinin dakikalar içinde analiz edilmesine imkan tanıyan NutriOpt teknolojisi, yem ham maddelerinin tam bileşimini belirlemek, besin içeriğinin doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlamak, bu besinleri hayvanların ihtiyaçlarıyla optimum düzeyde eşleştirmek gibi avantajlar getiriyor.

Farklı hayvan türlerine yönelik yem ve ham maddelerin besin içeriklerinin laboratuvara gönderilmesine gerek kalmadan yerinde hızla analiz edilebilmesi sistemin en büyük faydalarından biri olarak görülüyor.

Yem üreticileri, ham maddelerin besin içeriği ve kalitesi hakkında daha doğru bilgilere sahip olurken, yem formülasyonlarını optimize edebiliyor, hayvan besleme maliyetlerini düşürebiliyor. Çiftçiler, hayvanların beslenme gereksinimlerini daha nitelikli karşılayarak sağlıklı büyümeyi destekleyerek, hastalık riskini azaltabiliyor. Yem üreticileri ve çiftçiler, sektörün değişen koşullarına hızla uyum sağlayarak, rekabet avantajı kazanabiliyor.

"Müşterilerimiz daha doğru kararlar alarak verimliliklerini artırabiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Dijital Servisler Satış Müdürü Merve Kılıç Gündoğar, NutriOpt'un 100 yıldır titizlikle toplanan büyük verinin mükemmel bir çıktısı olduğunu belirterek, "NutriOpt, yılların deneyimine dayanan güçlü bilgi tabanını, son teknoloji analiz yöntemleriyle birleştirerek müşterilerimize hızlı ve güvenilir veriler sunma kapasitesine sahip. Bu teknoloji sayesinde müşterilerimiz daha doğru kararlar alarak verimliliklerini artırabiliyor." ifadelerini kullandı.

Hayvancılık sektöründe sürdürülebilir başarının, yem ve ham maddelerin kalitesini ve besin değerini bilmekle yakından ilişkili olduğunu aktaran Gündoğar, şunları kaydetti:

"NutriOpt, yumurtacı tavuklar, piliçler, süt inekleri, besi sığırları, balık yetiştiriciliği ve pet sektöründe de kullanılmak üzere tasarlanan ve sektöre entegre dijital çözümler sunan sistemler bütünüdür. Bu kapsamda işletmelere, taranan yem numunelerinin analiz sonuçlarını görüntüleme, dışa aktarma, bir işletmede yaşanabilecek farklı senaryolar için en iyi sonucu hesaplama ve hayvanlar için diyet formülasyonunu optimize etme gibi pek çok avantaj olanağı sunuyoruz. NutriOpt teknolojisi yem ve hayvancılık sektörünün çok hızlı değişen koşullara uyumunda da büyük bir avantaj yaratıyor. Dünya gezegeni sıra dışı bir iklimsel değişimle karşı karşıya. NutriOpt, küresel veriyi tüm değişkenleriyle analiz ediyor ve yem endüstrisinin kullanımına sunuyor."