TRON, Pundi X ile iş birliği yaparak kripto para işlemlerini kolaylaştırıyor

TRON, Pundi X'in XPOS platformuyla entegre olarak kullanıcıların dijital varlıklarını işlem yapmalarını ve denetlemelerini sağlıyor. Bu iş birliği, kripto para işlemlerinin pratikliğini ve erişilebilirliğini artırarak geleneksel ticaret ile dijital para birimi arasındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor.

TRON, Pundi X ile iş birliği yaptığını duyurdu. Buna göre, Pundi X'in XPOS platformu TronLink cüzdanı aracılığıyla TRON ağıyla entegrasyonu yer alıyor. Bu entegrasyon, TRON kullanıcılarının dijital varlıklarını sorunsuz bir şekilde işlemelerine ve denetlemelerine olanak tanıyarak kripto para işlemlerinin pratikliğini ve erişilebilirliğini artırıyor.

Kullanıcı odaklı tasarımı ve kripto para alım satım işlemlerindeki verimliliğiyle dikkat çeken XPOS cihazı, artık yerel hizmet tokeni TRX'in yanı sıra TRC-20 token yelpazesi de dahil olmak üzere, TRON'un geniş ekosistemini destekleyecek. TRON ve Pundi X işbirliği, desteklenen noktalarda, geleneksel ticaretle dijital para birimi arasındaki boşluğu doldurarak hem üye işyerleri hem de tüketiciler için kesintisiz bir işlem deneyimi sağlamayı hedefliyor.

"KRİPTO KULLANIMININ PRATİKLİĞİNİ VE ESNEKLİĞİNİ ARTIRACAK"

Pundi X CEO'su ve Kurucu Ortaklarından Zac Cheah, "TRON ile entegre olmak, kripto işlemlerini daha basitleştirilmiş ve kullanıcı odaklı hale getirme yolunda atılmış dev bir adım. XPOS'un bu çeyrekte TRON ağında USDT işlemlerinde %47'lik bir artış kaydetmesi, işbirliğimizin blokzinciri teknolojisini kripto işlemleri için yaygınlaştırma vizyonumuzla mükemmel bir uyum içinde olduğunu gösteriyor" dedi.

TRON DAO Ekosistem Lideri Dave Uhryniak ise "Pundi X ile işbirliğimiz, kripto kullanımının pratikliğini ve esnekliğini artırma konusunda önemli bir adım. TRON ağını, TronLink cüzdanı aracılığıyla XPOS cihazının yetenekleriyle entegre etmek, dijital ödeme endüstrisini destekleme ortak vizyonumuzu güçlendiriyor" diye konuştu.

ENTEGRASYONUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Pundi XPOS cihazlarındaki ve diğer Pundi ürünlerindeki TRON ağ tokenlarının coğrafi olarak kısıtlandığı ve ABD'li kişilerin alış-satışlarına açık olmadığını hatırlatılırken, entegrasyonun öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralandı:

"Basitleştirilmiş işlemler: Kullanıcılar, TronLink cüzdanları aracılığıyla artık XPOS cihazını kullanarak kripto işlemlerini gerçekleştirebiliyor, bu da çok çeşitli fiziksel perakende ortamlarında işlemleri kolaylaştırıyor.

"Güvenlik taahhüdü: Pundi X'in yenilikçi teknolojisi ile TRON ağının sağlam güvenliği, işlemlerin üst düzey güvenlikle gerçekleştirilmesini sağlıyor."