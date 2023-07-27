Türk askeri, Pro Mavzer Sistemi ile muharebe alanında düşman hedefi uzaktan komuta sistemi ile can güvenliğini maksimum seviyede garanti altına alarak imha edecek.

TRIYOSYS Genel Müdürü Yusuf Eldoğan: : "Mavzer muharebe alanında askerimizin can güvenliğini maksimum derecede garanti altına alabileceği bir silah sistemidir"

Mehmetçik "Mavzer" ile avlayacak

TRIYOSYS Genel Müdürü Yusuf Eldoğan:

"Pro Mavzer sistemi, muharebe alanında askerimizin can güvenliğini maksimum derecede garanti altına alabileceği bir silah sistemidir"

İSTANBUL - Türk askeri, Pro Mavzer Sistemi ile muharebe alanında düşman hedefi uzaktan komuta sistemi ile can güvenliğini maksimum seviyede garanti altına alarak imha edecek.

TRIYOSYS, Pro Mavzer ürününün 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergiledi. TRIYOSYS Genel Müdürü Yusuf Eldoğan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Tripod, Mast, Pan Tilt, askeri silecekler, azot gaz dolum sistemleri ürünleri olduğunu belirtti.

Pro Mavzer'in hafif seri, mobil şekilde kullanılabilecek uzaktan komutalı silah sistemi olduğunu ifade eden Eldoğan, "Asker yeni bir üs bölgesine intikal ederken, yanında kendi piyade tüfeğini uzaktan komutalı sisteme entegre edebilecek. Böylelikle o bölgede daha yeni intikal etmişken kendisini hedef halinden uzaklaştıracak. Bu sistemde asker hem tehlikeyi görebilecek, araziyi görebilecek kamera ile fakat bunu kendisini güvene aldığı bir bölgeden komuta edebilecek ve keskin bir şekilde hedefleri vurabilecek. Pro Mavzer sistemi, muharebe alanında askerin sırtında taşıya bildiği, maksimum 10-15 gram ağırlığında olan ve kendi piyade tüfeğini de entegre edebileceği uzaktan komutalı bir silah sistemidir. Muharebe alanında askerimizin can güvenliğini maksimum derecede garanti altına alabileceği bir silah sistemidir" dedi.

Pan Tilt sistemleri yerlileştirildi

70'ten fazla tripod olduğunu aktaran Eldoğan, "Bu tripodlarımız antenlerin, radarların ve optik sistemlerin sınır bölgelerinde altında kullanılmaktadır. Aynı şekilde Mast sistemlerimiz var. Onlarda yine antenlerin, radarların altında kullanılıyor. Hızlı ve yavaş, çok hassas bir şekilde yönlendirilebilen Pan Tilt sistemlerimiz var. Bunlarda tamamen kendi imkanlarımızla yüzde 100 şekilde yerli olarak üretilmektedir. Şuanda bu sistemlerde yurt dışında alımı kesip, yurt dışına da ihracat yapar konuma gelmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Fuarın çok yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatan Eldoğan, şunları kaydetti:

"Pro Mavzer ürünümüze de ilgi yüksek. Bu ürünün fuardan sonraki bütün testleri de yapılarak en yakın zamanda silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu yılın sonuna kadar bütün testlerden geçmiş şekilde askerimizin kullanımına uygun şekilde ürünü sonlandırmayı planlıyoruz.