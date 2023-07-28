Tribit StormBox Blast: Taşınabilir Bluetooth Hoparlör İle Müziğin Coşkusunu Her Yere Taşıyın

Partilerin, pikniklerin ve maceraların vazgeçilmez eğlencesi müziğin coşkusunu Tribit StormBox Blast taşınabilir Bluetooth hoparlör ile her yere taşıyın. Güçlü bası ve dengeli sesiyle etkileyen bu hoparlör, kablosuz bağlantı sayesinde özgürce müzik dinlemenizi sağlıyor. Su geçirmez tasarımıyla plajdan ormana, iç mekanlardan açık havaya kadar her yerde kullanabilirsiniz. İşte detaylar…

Partilerin, pikniklerin ve maceraların vazgeçilmez eğlencesi müziğin coşkusunu Tribit StormBox Blast taşınabilir Bluetooth hoparlör ile her yere taşıyın. Güçlü bası ve dengeli sesiyle etkileyen bu hoparlör, kablosuz bağlantı sayesinde özgürce müzik dinlemenizi sağlıyor. Su geçirmez tasarımıyla plajdan ormana, iç mekanlardan açık havaya kadar her yerde kullanabilirsiniz. İşte detaylar…

Tribit StormBox Blast neler sunuyor?

Titreşim yaratan XBass teknolojisi

Tribit StormBox Blast, bozulma olmadan zengin ve dengeli ses sunan güçlü 90W taşınabilir bir hoparlördür. XBass düğmesine basarak bası güçlendirin ve StormBox Blast ile titreşim dolu bir deneyim yaşayın.

30 saate varan çalma süresi

Tribit'in Runstretch teknolojisi sayesinde StormBox Blast, 30 saat boyunca dinamik ses sunar. Partiniz, aile barbekünüz ya da kamp geziniz, StormBox Blast ile gündüz veya gece, her zaman bir partiye dönüşebilir.

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Işıklar arasında dans edin

32 adet LED ışık, müziğinize göre parlayarak senkronize çalışıyor. Bu nedenle StormBox Blast, bir hoparlörden daha fazlasıdır; aynı zamanda bir LED şovudur. Ellerinizi çırparak ve bedeninizi müziğin her vuruşuna göre hareket ettirerek StormBox Blast ile eğlencenin tadını çıkarın.

IPX7 ile su geçirmez

Plaja veya havuza mı gidiyorsunuz, yoksa pazar sabahı bir yürüyüşe mi çıkacaksınız? Hava nasıl görünüyor? StormBox Blast hoparlör, IPX7 su geçirmez özelliğe sahiptir; böylece hoparlörünüzü denizden güneşli mekanlara kadar her yere özgürce götürebilirsiniz.

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