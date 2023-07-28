Tribit MoveBuds H1: Su Geçirmez Kablosuz Kulaklık

Müziğin ritmini her an yanında taşımak ve özgürce hareket etmenin keyfini çıkarmak isteyenler için Tribit MoveBuds H1 kablosuz kulaklıklar iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Su geçirmez teknolojisi sayesinde spor salonunda ter atarken, havuzda yüzerken veya yağmurlu havalarda yürürken bile müzik zevkinizden ödün vermeyin.

Müziğin ritmini her an yanında taşımak ve özgürce hareket etmenin keyfini çıkarmak isteyenler için Tribit MoveBuds H1 kablosuz kulaklıklar iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Su geçirmez teknolojisi sayesinde spor salonunda ter atarken, havuzda yüzerken veya yağmurlu havalarda yürürken bile müzik zevkinizden ödün vermeyin. İşte Tribit MoveBuds H1…

Tribit MoveBuds H1 neler sunuyor?

Yağmura, tere ve suya karşı dayanıklı!

Tribit MoveBuds H1, dikkatleri üzerine toplamayı başaran kablosuz kulaklıklar arasında yer alıyor. IPX8 gerçek su geçirmez teknolojisi sayesinde, korozyondan korunur ve suya karşı dayanıklı hale gelir. Bu sayede, 1 metreye kadar derinlikte tam 30 dakika boyunca sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Spor salonunda, havuzda ve yağmurlu havalarda bile gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Uzun süreli pil performansı!

MoveBuds H1, size uzun süreli kullanım sunar. Dünyadaki en uzun pil ömrüne sahip kulaklıklardan olan bu cihaz 15 saat kesintisiz çalma süresi sunuyor. Şarj kutusu ise kulaklıklarınızı ekstra 50 saat daha şarj ederek toplamda 65 saatlik bir çalma süresi sağlıyor. Bu sayede, MoveBuds H1'i şarj etmek için prize takmanıza gerek kalmadan uzun süreli kullanımın keyfini çıkarabilirsiniz.

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Spor için sabit kulak askı tasarımı

Binlerce kulak şeklini test edilerek bu cihazın kulak askısının tasarlandığı söyleniyor. Bu sayede kulağa rahatça ama sağlamca oturan bir kulaklığın geliştirildiği belirtiliyor. Ne kadar yoğun bir antrenman ve ne kadar ekstrem bir spor yaparsanız yapın, MoveBuds H1 kulaklarınızdan düşmüyor.

Şeffaflık Modu

Sektörde öncü spor kulaklıkları olan bu cihazlar da artık şeffaflık moduna sahip. MoveBuds H1'i şeffaflık moduna alarak, kulaklıkları çıkarmadan etrafınıza olan biteni duyabilirsiniz. Ayrıca rahatlığı sayesinde neredeyse onları taktığınızı unutabilirsiniz.

Antibakteriyel uçlarla kulaklarınızı koruyun

Diğer kulaklıklarda uzun süreli kullanımda ter, kulak kiri, su ve kir kulakta bakteri birikimine yol açabilir. MoveBuds H1 ile kulaklık uçlarına özel antibakteriyel bileşenler eklendiği için bakteri oluşumu engelleniyor ve sizi yalnızca berrak sesin kapsadığı bir deneyim bekliyor.

Net telefon görüşmeleri

Geliştirilmiş 4 mikrofonlu CVC 8.0 konfigürasyonu, mağazalarda, havalimanlarında veya sokaklarda bulunan arka plan gürültüsünün yüzde 90'ından fazlasını ortadan kaldırarak ultra net telefon görüşmeleri yapmanıza imkan tanıyor. Her mikrofon, arayanın sesini doğru bir şekilde yer tespiti yaparak geliştiriyor ve dış dünyanın seslerini engelliyor. Bu sayede sanki yüz yüze konuşuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.

Tribit MoveBuds H1 Kablosuz Kulaklıklar, suya ve terlemeye dayanıklılığı, uzun pil ömrü, spor için geliştirilen tasarımı ve net telefon görüşmeleri için sunduğu özelliklerle oldukça iyi bir seçenek. Siz de yüksek netlikte ses deneyimini yaşamak ve hareket halindeyken müziğin tadını çıkarmak istiyorsanız, Tribit MoveBuds H1'i tercih edebilirsiniz.