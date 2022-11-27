Trendyol yemek çöktü mü? Erişim sorunları yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük alışveriş sitesi olarak kurulan Trendyol'un yemek kategorisine erişim sorunları yaşandığı iddia ediliyor.…

Türkiye'nin en büyük alışveriş sitesi olarak kurulan Trendyol'un yemek kategorisine erişim sorunları yaşandığı iddia ediliyor. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden birçok kullanıcı, yemek siparişlerinin geciktiğini paylaştı.

Trendyol yemek için iki saatten fazla erişim sorunu olduğu paylaşılıyor!

Trendyol yemek kullanmak isteyen sosyal medya hesapları, uygulamaya erişmekte sorun yaşadığını paylaşıyor. Bazı kullanıcılar iki saat önce sipariş verdikleri yemeğin hala teslim edilmediğini belirtti. Ayrıca siparişi geciken kullanıcılar Canlı Destek'e ulaşım sağlayamadıklarını da yine sosyal medya üzerinden dile getiriyor.