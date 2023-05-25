Transsion Holdings, Bangladeş'te akıllı cihaz fabrikasını açtı

Çin merkezli Transsion Holdings'in bir iştiraki olan ISMARTU Teknoloji BD Limited Şirketi, Bangladeş'te popüler akıllı cihaz markalarını temsil eden fabrikasını açtı. Fabrika, Bangladeş'in orta kesimlerindeki Narayanganj kentinde, 22.000 metrekareden daha büyük bir alanda kuruldu. Fabrikanın açılmasıyla birlikte 2.000'den fazla yerel istihdam fırsatı yaratılması bekleniyor.

DAKKA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Transsion Holdings, Bangladeş'te akıllı cihazlara yönelik artan talebi karşılamak üzere Çarşamba günü ISMARTU fabrikasının açılışını yaptı.

Transsion Holdings'in bir iştiraki olan ISMARTU Teknoloji BD Limited Şirketi, TECNO, Itel, Infinix, Oraimo ve Syinix gibi popüler akıllı cihaz markalarını temsil ediyor.

Bangladeş'in orta kesimlerindeki Narayanganj kentinin Meghna Endüstriyel Ekonomik Bölgesi'nde açılan fabrika, 22.000 metrekareden daha büyük bir alanı kaplıyor. İnşaatının ilk aşamasında yaklaşık 22 milyon ABD doları yatırım alan fabrika, en son teknoloji ile donatılırken kalite ve güvenlik açısından da yüksek uluslararası standartlara uygun olarak kuruldu.

Bangladeş'teki kalabalık nüfusa ve uygun fiyatlı, üst düzey özellikli akıllı telefonlara yönelik artan tüketici talebine dikkat çeken Transsion Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Zhaojiang, bu Güney Asya ülkesini şirketin işlerini büyütmesi için stratejik bir pazar olarak niteledi.

Zhu, ISMARTU aracılığıyla Bangladeş'e yapılan yatırımın sadece şirketin yerel kalkınmasını hızlandırmakla kalmayıp aynı zamanda Bangladeş'in dijitalleşme ve modernleşme sürecine de katkıda bulunacağına dair umudunu dile getirdi.

Fabrikanın 2.000'den fazla yerel istihdam fırsatı yaratması, yerel ekonomiye katkıda bulunması ve bölgedeki kariyer gelişimini desteklemesi bekleniyor.

Fabrika, Çinli markanın Bangladeş'teki ikinci fabrikası olma özelliğini taşıyor. Transsion'un cep telefonu ürünlerinin üretim ve montajını yapan ilk yerel fabrika, resmi olarak 2018'in Eylül ayında faaliyete geçmişti.