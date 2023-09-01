TransPortathon Hackathon: Nakliyat Otomasyonu İçin En İyi Uygulamayı Geliştirenlere 75 Bin TL Ödül

Techcareer.net, nakliyat otomasyonu üzerine en iyi çözüm odaklı uygulamayı geliştirenlere ödül vermek için TransPortathon Hackathon düzenliyor. Başvuruların 7 Eylül'e kadar yapılabileceği etkinlikte birinciye 35 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 15 bin TL'lik ödül verilecek.

Techcareer.net, "Nakliyat otomasyonu üzerine en iyi çözüm odaklı uygulamayı ben geliştiririm!" diyenleri TransPortathon Hackathon'a davet ediyor. Başvuruların 7 Eylül'e kadar yapılabileceği, bireysel ya da takım halinde katılımın mümkün olduğu hackathon sonucunda birinci olan kişi veya takıma 35 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 15 bin TL'lik en büyük e-ticaret sitelerinin birinden olmak üzere toplam 75 bin TL'lik ödül verilecek.

En iyi nakliyat otomasyonunu geliştiren projelere 75 bin TL'lik ödül

Yeni nesil teknoloji kariyeri platformu Techcareer.net, bilişim ve teknoloji ekosistemine yetenekli adaylar kazandırma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlediği etkinliklerle dijital yeteneklere takımlar halinde veya bireysel olarak; yarışma, ödül kazanma ve iş fırsatları yakalama şansı sunan Techcareer.net, nakliye alanında "En iyi uygulamayı ben geliştiririm!" diyenleri yeni bir yolculuğa davet ediyor.

TransPortathon Hackathon etkinliğinde katılımcılardan, dünyanın her yerinden taşıma ihtiyacı olanlarla, taşıma işlemlerini gerçekleştirenleri buluşturan en iyi uygulamayı geliştirmeleri isteniyor. Başvurular ise bu link üzerinden gerçekleştiriliyor.

TransPortathon Hackathon'da kendi e-hizmet uygulamasını '.Net' dilini kullanarak oluşturması beklenen katılımcılar, nakliyat otomasyonu üzerine en ideal çözümü geliştirmek için yarışacak. Analitik iş problemleri ile uğraşıp, işlevsel çözümler üretebilen, araştırmayı, geliştirmeyi ve kod yazmayı seven, istekli, tutkulu, ekip çalışmasına yatkın herkes Techcareer.net'in düzenlediği hackathona katılabilecek. Etkinlik sonucunda birinci olan kişi veya takıma 35 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 15 bin TL'lik hediye çeki olmak üzere toplam 75 bin TL'lik ödül verilecek.

Başvurular 7 Eylül'de sona erecek

TransPortathon Hackathon için başvurular, Techcareer.net'in internet sayfasından 7 Eylül'e kadar yapılabilecek. Bireysel ya da en fazla 3 kişilik gruplarla katılmanın mümkün olduğu hackathonda takım olarak yer almayı tercih edenlerin, başvuru formunu ayrı ayrı doldurması gerekiyor.

8-17 Eylül arasında online gerçekleştirilecek hackathonda katılımcılardan, 1 hafta içerisinde etkinlik başlangıç tarihinde paylaşılacak vakayı talimatlar doğrultusunda tamamlaması beklenecek. TransPortathon Hackathon'da verilen konu kapsamında bir uygulama geliştirip çalıştırmayı başaranlar, projelerini Techcareer.net ekibi ile mail üzerinden Github linklerini ileterek paylaşacak.

Başarılı olan tüm adaylara sertifika verilecek

Paylaşılan uygulamalar 18-19 Eylül tarihlerinde projeyi oluşturan alanında uzman Backend Geliştiricisi ve Eğitmeni tarafından teslim edilen projeler değerlendirilecek ve puanlanacak. Vaka çalışması uygun ise 20-21-22 Eylül tarihleri arasında jüri üyelerine sunumları yapılacak.

Sunumdan alınan puana istinaden birinci belirlenecek. 25 Eylül haftasında ise TransPortathon Hackathon'un kazananlarına ödülleri ve sertifikaları verilecek. Hazırladığı e-hizmet uygulamasıyla en yüksek puanı alan 3 kişiden biri 35 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Hackathon'a katılan ve başarılı olan diğer adaylara da katılım sertifikası verilecek.

Ana hedef teknoloji alanında yeni yetenekler keşfetmek

Techcareer.net Yönetici Ortağı Okan Ay, 'Bilişim'in son yıllarda en hızlı büyüyen ve en çok yetenek açığının olduğu sektörlerin başında geldiğini belirterek, hızla artan iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi için nitelikli insan kaynağının eğitilmesi, sertifika programlarıyla teşvik edilmesi ve desteklenmesinin önemine işaret etti. Bu alanda elini taşın altına koyduklarını vurgulayan Ay; "Ana hedefimiz teknoloji alanında yeni yetenekler keşfetmek.

Farklı dinamiklere sahip alanlarda düzenlediğimiz Hackathon ve Hiring Challenge gibi etkinliklerde katılımcılar takımlar halinde veya bireysel olarak yarışarak ödül kazanıp iş fırsatları yakalayabiliyor. Düzenlediğimiz bu etkinliklerin en sonuncusuna katılarak bizimle kısa bir yolculuğa çıkmak ve nakliye endüstrisinde dijital devrim yapmak isteyenleri TransPortathon Hackathon'a bekliyoruz" diye konuştu.