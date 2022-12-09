Transparan tasarımlı Red Magic 8 Pro TENAA'da göründü!

ZTE Nubia'nın oyun odaklı telefonlar geliştiren alt markası Red Magic, yeni amiral gemisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncular için yüksek performansı hedefleyen cihazın tasarımı TENAA üzerinde göründü. İşte karşınızda transparan arka kapaklı yeni Red Magic 8 Pro ve onun tasarım görüntüleri!

Transparan arka kapaklı Red Magic 8 Pro'nun tasarım detayları!

Aslında Red Magic 8 Pro'yu az çok tanıyoruz denilebilir. Daha öncesinde Çin'in veri tabanında gördüğümüz telefonun bir takım detaylarını zaten öğrenmiş, sizlerle de paylaşmıştık. Bu defa ise telefonla ilgili eskisine göre daha fazla bilgiye sahibiz ve telefonun tasarımına aşinayız.

Red Magic 8 Pro'ya önden bakıldığı zaman akıllara kutu şeklindeki köşeli yapısı sebebiyle Samsung'un amiral gemisi Galaxy S22 Ultra gelse de, telefonun arka tarafı kendine özgü bir tasarım diline sahip.

Oyun odaklı Red Magic 8 Pro'nun teknik özellikleri belli oldu!

Cihazın üst kısmında üçlü kamera kurulumu ve flaşı görüyoruz. Bataryanın telefonun büyük bir kısmını kaplamasından yola çıkarak uzun süreli pil ömrü ile karşılaşmayı bekleyebiliriz. Ekranda görünür bir çentik kesiği olmadığı için öz çekim kamerasının, ekranın içine gizlendiği düşünülüyor. Düz bir yapıya sahip olan telefonun ses kontrol tuşları sol tarafta yer alıyor. Sağ tarafta ise parmak izi okuyuculu güç düğmesi bulunuyor.

Yeni Qualcomm işlemciden güç alıyor!

Telefonun donanım kısmına baktığımız zaman ise Qualcomm'un 4nm üretim sürecinden geçen yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2'nin kullanıldığını görüyoruz. Bu platforma ek olarak 16GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri sunan telefon, kutudan günümüzdeki en güncel Android sürümü olan Android 13 ile çıkacak.

Red Magic 8 Pro, alışılmadık bir şekilde kullanıcılara 5000mAh ve 6000mAh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunuyor. Ancak hangi seçenek tercih edilirse edilsin, telefon 165W hızlı şarj ile pilini dolduruyor. Son olarak 163,98 mm boy, 76,35 mm en ve 8,9 mm kalınlığa sahip olan telefonun ağırlığı ise 228 gram.

Peki siz 2023 başlarında tanıtılması beklenen Red Magic 8 Pro'yu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!