Trakya Üniversitesi'nde 'Trakya Keşif Fest' Düzenleniyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek "Trakya Keşif Fest", öğrencileri üç gün boyunca bilim, sanat ve kültürle buluşturacak.

TÜBİTAK desteğiyle, TÜ Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen etkinlik 23-25 Ekim tarihlerinde TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, projenin tanıtımı dolayısıyla üniversitede düzenlenen toplantıda, Trakya Üniversitesinin kenti ileriye taşıyacak anlamlı etkinliklere imza attığını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da TÜBİTAK destekli projenin kıymetli bir çalışma olduğunu belirterek, "Trakya Üniversitesi güçlü ve köklü bir kurum. Üniversite ne kadar başarılı olursa şehir de o ölçüde kazanır. Özellikle çocukların bilim ve sanatla buluşması, yeni bakış açıları kazanmaları açısından bu festival büyük önem taşıyor." diye konuştu.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise kurumların işbirliğiyle kapsamlı bir projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Etkinlikler kapsamında birbirinden güzel atölye çalışmaları, seminerler ve gösterilerin öğrencilerle buluşacağını belirten Hatipler, "Okul öncesinden lise düzeyine kadar 70'e yakın etkinlik yapılacak. Üniversiteler bilim üretmeli ancak o bilimi dört duvar arasında bırakmamalı. Trakya Keşif Fest bu anlamda olağanüstü bir performans sergileyecek." ifadelerini kullandı.

TÜ Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hatipler Çibik de proje hakkında bilgiler verdi.

Program hakkında

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Trakya Keşif Fest Edirne Bilim, Sanat ve Kültür Şenliği'nde 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Şenlikte yapay zeka, mimari, matematik, kimya ve teknoloji temelli 63 atölye çalışmasıyla öğrencilerin bilimsel farkındalığı artırılacak.

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından ise "Polislik Meslek Tanıtımı", "Yasa Dışı Bahis, Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı", "Yasaklı Madde Kullanımıyla İlgili Bilgilendirme" ve "Güçlü İletişim, Doğru Bilgiye Ulaşma, Önyargı, Gerçek Arkadaş" konularında bilgilendirici faaliyetler yapılacak.

Şenlik kapsamında Edirne Belediye Bandosu ve TÜ Devlet Konservatuvarı Gençlik Senfoni Orkestrası konser verecek, çeşitli dans gösterileri sergilenecek.