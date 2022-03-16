"Üniversite-Şehir İşbirliği Toplantısı" yapıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, amaçlarının üniversite şehir işbirliğini daha güzel, daha iyi nasıl geliştirilebilmek olduğunu bildirdi.

Çuvalcı, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Üniversite-Şehir İşbirliği Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, güzel bir etkinliğe başlamak için bir araya gelindiğini söyledi.

Toplantıda birçok kurumun temsilcilerinin olduğunu dile getiren Çuvalcı, "Burada birçok kurumun temsilcileri var. Onlarla aslında işbirliklerimiz, devam eden projelerimiz var. Üniversitemizin şehirle, şehrin de üniversitemize bu manada ihtiyacı var. Amacımız bu işbirliğini daha güzel, daha iyi nasıl geliştirebiliriz." ifadesini kullandı.

"KTÜ Şehir işbirliği komisyonumuz var"

Çuvalcı, üniversitede konu ile ilgili bir komisyon kurduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"6-7 kişilik akademisyenlerden oluşan bir komisyonumuz var. Daha önce kurumlara yazı yazarak kurumlardan da birer temsilci istedik ve artık bu kurum temsilcileri ile bizim üniversite temsilcilerimiz rutin olarak bir araya gelecekler ve ihtiyaçlar, problemler, ortak neler yapılabilecek bunları konuşacağız. Amacımız şehrimize hizmet etmek. Bunu daha iyi nasıl yapabiliriz, bunun için buradayız."

Üniversitelerin önemine de dikkati çeken Prof. Dr. Çuvalcı, KTÜ'nün mevcut yapısı, bünyesindeki merkezler ve araştırma üniversitesi statüsüne yönelik çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Çuvalcı, toplumsal katkı ve şehir işbirliğinin önemine işaret ederek, "KTÜ Şehir işbirliği komisyonumuz var. Bu komisyonun kuruluş amacı KTÜ'nün şehirle bütünleşerek iş dünyası, kurum ve kuruluşları, diğer paydaşlarla işbirliği yapması ve ilişkilerini geliştirmesine katkı sağlamak. " diye konuştu.

Öte yandan toplantıda katılımcılarla üniversite-şehir işbirliği noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.