Trabzon'da Bilim Şenliği'nde Roket Takımı ilgi odağı oldu

Onlar Trabzon'un ilk roketçileri

KTÜ Elektrik Elektronik Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Roket Takımı Trabzon'da düzenlenen Bilim Şenliği'nin ilgi odağı oldu

TRABZON - Trabzon'un teknoloji yıldızlarının bir araya getirildiği Bilim Şenliği, Trabzon Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla bugün başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Roket Takımı şenliğin ilgi odağı oldu.

Teknolojinin yeni yıldızlarının katıldığı, gençlerin ufkunu açacak olan Bilim Şenliği bugün ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Vatandaşların büyük ilgisinin beklendiği Bilim Şenliği'nde, Trabzon adına TEKNOFEST'e katılan ve burada başarılara imza atmış takımların geliştirdiği yeni teknolojik ürünler de görülebilecek. Elektrikli araçlardan, rokete, su altı araçlarından, İHA'lara kadar bir çok teknolojik ürün, Bilim Şenliği'nde vatandaşların ilgisine sunuldu.

Bilim Şenliği'nin açılışına Trabzon Vali Yardımcısı Ali Aydın Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Trabzon Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın ve AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, STK temsilcileri, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılışta konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bugün mini bir TEKNOFEST konseptinde düzenlediğimiz Bilim Şenliği'mizdeyiz. Burada Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki yeni teknoloji üreten 12 kulübümüzü özellikle savunma sanayimizin gelişimi adına bu kulüplerimizle beraber müşterek projemizin sunumunu icra ediyoruz. Savunma sanayimizin artık Türkiye'nin etrafında gelişen olayları göz önüne aldığımızda ne kadar daha öne çıktığını ve bu savunma sanayimizdeki millilik oranının son 15-20 yılda yüzde 80'lerden artık yukarıya doğru çıktığını görmek, bu konuya katkı sağlamak, proje üreten gençlerimize destek olmak çok kıymetli bizim için. Buradaki gençlerimizle gurur duyuyoruz. Artık gençlerimiz sadece geleceğimiz değil bugünümüz ve yarınlarımız" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Uzay Kulübü Takım Kaptanı Ömer Eser uzay ve havacılık ile ilgili projeler ürettiklerini ifade ederek "Ürettiğimiz projelerin arasında haberleşme uydularımız, insansız hava aracı projelerimiz ve savaşan insansız hava aracı projelerimiz bulunmakta. Yaptığımız sistemlerin ana çalışma mantığı askeri personelimize istihbarat toplamak ve askeri personellerimizin işlerini kolaylaştırmak üzerine. Yaptığımız sistemlerimizin, projelerimizin tamamını yerli ve milli olmasına özen göstermekteyiz." diye konuştu.

"Trabzon'da ilk roketi biz attık"

KTÜ Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Roket Takımı Kaptanı Umut Genç Trabzon'da ilk roketin uçuşunu kendilerinin gerçekleştirdiklerini söyledi. Şenlikte gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti de dile getiren Genç "Ülkemizin savunma sanayisi için roket motorları üretme konusunda bir firma açarak Trabzon içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ülkemizde üretilen roketlerimiz yüzde yüz yerliydi ama roket motorlarımız ABD'den alınıyordu. Bu ABD'den alınan roket motorlarını kendimiz üretme noktasına geldik. Testlerimizi yaptık, test sonuçlarımız başarılı çıktı. Bu sonuçlar ile ilgili ROKETSAN ile Türkiye ve Azerbaycan'daki uydu yarışmalarını düzenleyen firma ile görüştüm. Bu kurumlar da zaten ABD'den almak yerine sizden almak büyük gurur verir şeklinde geri dönüş yaptılar. Şu anda ürünlerimizi, motorlarımızı seri üretim hattına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Trabzon'da biz bunları seri üretim hattına getirip ülkemize katma değer katacak ve savunma sanayimizin eksikliğini giderecek şekilde piyasaya süreceğiz" şeklinde konuştu.