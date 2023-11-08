Trabzon'da Bilim Şenliği Başladı

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'da başlayan Bilim Şenliği'nde pek çok proje yer aldı. Ortahisar Belediyesi Fuaye Alanı'nda gezilebilecek şenlikte, Trabzon adına TEKNOFEST'e katılan ve burada başarılara imza atmış takımların geliştirdiği yeni teknolojik ürünler de görülebilecek. Bunun yanı sıra elektrikli araçlardan, rokete, su altı araçlarından, İHA'lara kadar birçok teknolojik ürün, Bilim Şenliği'nde vatandaşların ilgisine sunuldu.

Trabzon'da Bilim Şenliği, bugün başladı. Yarın sona erecek şenliğe katılan Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Fizik Öğretmeni Mehmet Ali Koçarslan ürettikleri proje hakkında açıklamalarda bulundu. Koçarslan, "Buradaki projemizin amacı gördüğünüz iki lazer haberleşme kuleleri arasında alternatif bir haberleşme teknolojisi kullanmak. Şu anda kullanılan haberleşme teknolojilerine alternatif olarak onların çalışmadığı, afet ve deprem gibi durumlarda kullanılabilecek bir teknoloji geliştirmek. Gördüğünüz gibi böyle bir kule var. Kulede bir alıcı,verici var ve bu ikisi arasında lazer teknolojisiyle sadece haberleşme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ PERSONELİN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRAN BİR PROJE"

KTÜ Uzay Kulübü öğrencilerinden konuşan Ömer Eser ise uzay ve havacılık anlamında proje ürettiklerini ve üretilen sistemin ana amaçlarının askeri personele istihbarat toplamak olduğunu belirtti. Eser, "Uzay kulübümüz, uzay ve havacılık anlamında proje üretmekte. Ürettiğimiz projeler arasında haberleşme uydularımız, insansız hava aracı projelerimiz ve savaşan insansız hava aracı projelerimiz bulunmakta. Yaptığımız sistemlerin ana çalışma mantığı askeri personelimize istihbarat toplamak ve askeri personellerimizin işlerini kolaylaştırmak üzerine" dedi.

KTÜ Enerji teknolojileri topluluğu adına konuşan Edanur Eğin ise elektrikli araç üreterek yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda ülkeyi ve KTÜ'yü temsil ettiklerini ve dereceler aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji teknolojileri topluluğu olarak 2013 yılında kurulmuş 11 senelik bir takımız. Araç serüvenimize elektrikli araç yaparak devam ediyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışı yarışmalarda ülkemizi ve okulumuzu başarılarla temsil ediyoruz. Görmüş olduğunuz Ortahisar isimli aracımız TEKNOFEST'te pist rekoru kırarak ve en verimli aracı yaparak Türkiye şampiyonu olduk. Diğer bir aracımızla Fransa'ya katılarak grup 6'ncısı olduk birçok Avrupa takımı arasından."

"SAVUNMA SANAYİNDE TAM MİLLİ OLMAMIZ LAZIM"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi kurarken 'İstikbal göklerdedir' diye bir hedefi 100 yılın sonunda ne kadar savunma sanayimizin ne kadar milli olduğuyla beraber doğru orantılı bir sözdür ve biz son 20 yıla kadar savunma sanayisi yüzde 18'lerdeydi şimdi Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi, azmi ve bu konuda gençlerin önünü açan hamleleriyle savunma sanayindeki bu oran yüzde 75'lere ulaştı. Bu nedenle bizim savunma sanayimizde daha çok hatta tam milli olmamız lazım. Yoksa Ortahisar Belediyesi bir sürü işimiz var hepsinden önceledik. O nedenle şu tespiti yapmak çok kıymetli artık klasik söz bitti. 'Gençler siz bizim geleceğimizsiniz' daha yok öyle, gençler bizim önümüzde."