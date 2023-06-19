TPAO, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde açık deniz sondaj teknolojisi bölümü için laboratuvar ve sondaj kulesi açılışı yaptı

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda, TPAO'nun enerji üretiminde kalifiye personel ihtiyacını karşılayacak olan Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi bölümlerinde kullanılacak 9 uygulama laboratuvarı ile 55...

ZBEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda TPAO iş birliği ile 2022-2023 eğitim yılında ilk öğrencilerini alan Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi bölümlerinde kullanılacak 9 laboratuvar ve 1 sondaj kulesi ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi (ADSNU) ile birlikte yapılacak enerji çalıştayının açılışı için tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ZBEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, ADNSU Rektörü Mustafa Babanlı'nın yanı sıra protokol üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından laboratuvarlar ve sondaj kulesi için ayrı ayrı kurdele kesildi. Katılımcılar derslikleri, laboratuvarları ve sondaj kulesini gezdi.