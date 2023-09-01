Toyota, Startupları Bir Araya Getirecek Platformunu Tanıttı

Toyota, mobilitenin yeni dönemini yönlendirmek ve inovasyonları desteklemek adına Toyota ekosisteminde startupları bir araya getirecek Toyota Open Labs platformunu tanıttı. Platform, Enerji, Döngüsel Ekonomi, Karbon Nötr Teknolojiler, Akıllı Topluluklar ve Herkes İçin Mobilite alanlarında çalışmayı hedefliyor.

Toyota, mobilitenin yeni dönemini yönlendirmek ve inovasyonları desteklemek adına Toyota ekosisteminde startupları bir araya getirecek Toyota Open Labs platformunu tanıttı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, bu platform Toyota'nın mobilite şirketine dönüşümüne güç verirken aynı zamanda Enerji, Döngüsel Ekonomi, Karbon Nötr Teknolojiler, Akıllı Topluluklar ve Herkes İçin Mobilite alanlarındaki uzmanlığını derinleştirecek.

Toyota Open Labs, bu beş kategoride startuplarla çalışmayı hedefliyor. Enerji alanında enerji geçişini kolaylaştıracak teknolojilere ve hidrojen ekonomisine güç verecek inovasyonlara odaklanılacak.

Döngüsel Ekonomi alanında ise, elektrikli araçların ve bataryalarının geri dönüşümü ve yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Karbon Nötr Teknolojiler ise, ürünlerin yaşam döngüsünü daha şeffaf hale getirerek, şirketlerin ve toplumların karbon emisyonlarını azaltmasına yardımcı olacak.

Akıllı Topluluklar alanında, araç paylaşımı, yeni araç kullanımı modelleri ve mobilite merkezleri gibi yeni çözümler desteklenecek. Herkes İçin Mobilite kategorisinde ise, eksiksiz olarak herkese hareket sağlayacak şekilde tüm toplumunun ihtiyaçlarını karşılayacak mobilite tasarımlarına yönelik çalışmalar ön planda olacak.

Toyota Open Labs partnerleri arasında Toyota'nın ticaret ve tedarik zinciri kolu olan Toyota Tsusho Europe, Toyota'nın mobilite markası KINTO Europe, markanın büyüme aşamasındaki girişim fonu Woven Capital ve kar amacı gütmeyen bir vakıf olan Toyota Mobility Foundation yer alıyor.

Toyota'nın seçtiği startup girişimleri, çeşitli danışman ve mentorlardan oluşan bir grupla etkileşim kurarak, yeni büyüme fırsatları ve iş stratejileri geliştirebilecekler. Böylece bilinçli şekilde ürün geliştirip, global alanda etki yaratmaya yardımcı olacak ilişkiler kurabilecekler.

Open Labs'a katılan startuplar, Toyota ile konsept geliştirme, pazara sunma yollarını keşfetme ve Toyota ekosistemiyle ortaklık kurma olanağına da sahip olacaklar. Ayrıca her katılımcı, geliştirme desteği alacak ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları sırasındaki Demo Günü'nde teknolojilerini sergileme fırsatı bulacak.