Toyota, sevilen modeli çağırdı! Geri almak istiyor

Totoya geçtiğimiz haziran ayında ilk tamamen elektrikli otomobili olan bZ4X modelini tanıttı. Tasarım tarafında RAV4'ün biraz daha sportifi gibi gözüken bu araç şirketin 8 yıl içerisinde çıkaracağı 30 elektrikli modelin ilkiydi. Fakat tekerleklerinin fırlayıp gitme problemi olduğu için geri çağırıldı. Hatta Toyota, bZ4X modelini geri almak istiyor.

Toyota, bZ4X sahiplerini ikna etmek için her şeyi yapıyor!

Tüm dünyada elektrikli dönüşümü devam ediyor. Şu an için yalnızca otomobillerde bir hareketlilik varmış gibi gözükse de gelecekte uçaklardan fabrikalara kadar birçok şeyin sürdürülebilir temiz enerjiye döndüğünü göreceğiz. Buna Güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal ve hidroelektrik gibi enerji kaynaklarının hepsinin kullanımı zaten giderek artıyor.

Tabii otomobiller neden oldukları karbon salınımı nedeniyle listenin üst sıralarında yer alıyor. Ayrıca içten yanmalı motorlara alternatif olarak elektrikli motorlar olduğu için dönüşümü daha kolay. Zaten bu nedenle Avrupa Birliği de 2030 yılından itibaren elektrikli olmayan araçların satışını yasakladı.

Yeni ayın ilk zammı Toyota'dan! İşte son durum

Toyota ise elektrikli dönüşümünde işe ilk girenlerden olmasına rağmen içten yanmalı motorları geride bırakmakta çok uzun süre bekledi. Muhtemelen tamamen elektrikli otomobiller beklediğinden daha erken hayatımıza dahil olduğu için hibrit araçlarda bu kadar uzun süre ısrarcı oldu.

Bu yıl itibariyle Toyota da ilk tamamen elektrikli modeli olan bZ4X modelini satışa sundu. Önümüzdeki 8 yıl için de 17 milyar dolarlık yatırım yaparak 30 elektrikli otomobil modelinin daha geliştirildiğini duyurdu. Fakat beklemediği bir aksilikle daha karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık 2 aydır piyasada olan bZ4X modelinin tekerleklerinin üzerindeki cıvata bağlantısının sandığı kadar sağlam olmadığı ortaya çıktı. Öyle ki sürüş esnasında beklenmedik bir şekilde yerinden fırlayarak araçtan ayrılabiliyor.

Bu nedenle şirket tüm bZ4X modellerini geri çağırdı. İlgili parçalar tespit edilip yenileriyle değiştirilirken de kullanıcılarına vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı araç sahiplerine Toyota'da kullanabilecekleri 5 bin dolarlık çek, uzatılmış garanti veya 2024 yılı sonuna kadar EVgo'nun sahip olduğu şarj istasyonlarında ücretsiz hızlı şarj gibi birçok seçenek öneriyor.

Tabii araç sahipleri bu seçeneklerden memnun kalmayabilir. Bu durumda ise 46 bin 700 dolardan satışa çıkan bu otomobilleri yıpranma durumlarına göre 42 bin dolar ve üstü bir tutara geri almak istiyor. İlgili değişimler yapılıp test edildikten sonra ise 2. el piyasasına sunulacak.

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