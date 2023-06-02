Toyota, hatalı bulut ayarları nedeniyle müşteri bilgilerinin sızdırıldığından şüpheleniyor

Toyota Motor, hatalı bulut bilgi işlem ayarları nedeniyle, Asya ve Okyanusya bölgelerinde, müşterilerin kişisel bilgilerinin sızdırılmış olabileceğini bildirdi. Japon otomotiv üreticisi Toyotanın açıklamasına göre firma, Asya ve Okyanusya bölgelerinde bazı müşterilerin kişisel bilgilerinin sızdırılmış olabileceğini duyurdu. Hatalı bulut bilgi işlem ayarları kaynaklı sorun kapsamında, henüz belirsiz sayıdaki müşterinin isim, telefon, adres ve şasi bilgilerinin sızdığından şüpheleniliyor.