Toyota, 2023 Toyota Corolla Cross modelini tanıttı. ShiftDelete.Net'ten Mert Yıldırım yeni hibrit otomobilin ön incelemesini yaptı. Toyota Corolla Cross ön inceleme videosu sizlerle!

2023 Toyota Corolla Cross ön inceleme!

Toyota'nın merakla beklenen aracı bugün düzenlenen bir lansmanda tanıtıldı. Aracın önerilen satış fiyatı 900 bin TL olarak açıklanırken, lansmana özel bir kampanyayla 835 bin TL'ye kadar düştü. Elbette ki bu baz model için geçerli. Diğer fiyatlar ise şu şekilde:

Toyota, büyük bir merakla beklenen yeni SUV modeli Corolla Cross Hybrid'i Türkiye'de satışa sundu. Türkiye otomotiv sektöründe Adana'da gerçekleştirilen ilk binek otomobil lansmanına imza atan Toyota, kapsamlı bir test sürüşüyle Corolla Cross Hybrid'i basın mensuplarıyla tanıştırdı. Lansman dönemine özel olarak 835 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini alan Corolla Cross Hybrid, "Efsane Bambaşka Bir Boyutta" sloganıyla yollara çıktı.

Toyota'nın SUV ürün gamını genişleten Corolla Cross Hybrid, rekabetin yoğun olduğu C-SUV segmentine yepyeni bir soluk getiriyor. Yenilenen GA-C platformu üzerinde üretilen Corolla Cross Hybrid, 5. Jenerasyon Hibrit teknolojisi, üstün güvenlik özellikleri sunan Toyota Safety Sense 3, yeni 10.5 inç yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı ve 12.3 inç dijital kokpitiyle sınıfında eşsiz bir model olarak öne çıkıyor.

4,460 mm uzunluğa, 1,825 mm genişliğe, 1,620 mm yüksekliğe ve 2,640 mm aks aralığına sahip yeni Corolla Cross Hybrid, ölçüleriyle C-SUV segmentinin kalbine konumlandırıldı. Toyota ürün gamında Toyota C-HR Hybrid ve RAV4 Hybrid arasında yer alan Corolla Cross Hybrid, panoramik cam tavanı, geniş bagaj hacmi ve ferah yaşam alanıyla da farkını ortaya koyuyor.

Corolla Cross Hybrid, fonksiyonel yapısıyla hayatın her anında müşterilerinin yanında yer alacak şekilde tasarlandı. Geniş yan camları ve yüksek oturma pozisyonu ile aydınlık ve geniş görüş açısına sahip bir kabin sayesinde Corolla Cross Hybrid günlük yaşamı kolaylaştıracak detaylarla dikkat çekiyor.