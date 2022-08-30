Toyota Corolla 2022 fiyat listesi

1966'dan bu yana sürücülerin en yakın dostlarından biri haline gelen ve sektörde önemli işlere imza atan Toyota Corolla, günümüzde de aynı başarıyı sürdürüyor. Çip krizi ve döviz kuru gibi nedenlerden dolayı tavan yapan fiyatlara rağmen C segmentinde halen en iyi seçeneklerden biri konumunda. Toyota Corolla 2022 model yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik…

Toyota Corolla özellikleri ve 2022 fiyat listesi

Toyota Corolla; ülkemizde benzinli ve hibrit olmak üzere iki motor seçeneği ile satışta. Bu kapsamda 1.5 litre benzinli motorun 123 PS güç üretebildiğini ve 100 km'de 5.4 litre yakıt tüketimine sahip olduğunu belirtelim.

Hibrit olarak bizleri 1.8 litre hacimli 121 beygir güç üretebilen bir ünite karşılıyor. Bu ünitede, benzinli ve elektrikli motor kombine bir şekilde çalışıyor ve elektrikli motor dışarıdan şarj edilmeden kendi kendine dolum sağlıyor. Elektrikli motorun 53 KW gücünde olduğunu ve 163 nm tork üretebildiğini de belirtelim. Aynı zamanda 100 km'de 3.8 litrelik tüketimiyle sınıfının en başarılı yakıt tüketim değerlerinden birini sürücülere sunuyor.

Otomobil kiralamak artık hayal oldu!

Donanım paketleri açısından oldukça zengin bir kütüphanesi bulunan otomobil, tam olarak 9 farklı seçenekle sürücülerin karşısına çıkıyor. Söz konusu paketlerin standart özelliklerin üzerine sürücülere sunduğu özellikler ise şöyle;

Hybrid Passion X-Pack

Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)

Elektrikli açılabilir sunroof

USB girişi

Ön Cama Yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up Display)

Hybrid Flame X-Pack

Elektronik park freni

Kumaş ön kol dayama

12V güç çıkışı

4.2¨ renkli TFT ekranı

Hybrid Flame

Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)

USB girişi

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda)

Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA)

Hybrid Dream

Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)

USB girişi

Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem

Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA)

Passion X-Pack

Deri ön kol dayama

Elektronik park freni

Ön bardaklıklarda mavi ışıklandırma

12V güç çıkışı

Flame X-Pack

Elektronik park freni

Kumaş ön kol dayama

12V güç çıkışı

4.2¨ renkli TFT ekranı

Flame

Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)

7¨ renkli TFT ekran

Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi (8¨ ekran)

16¨ alüminyum alaşımlı jantlar

Dream

Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)

16¨ alüminyum alaşımlı jantlar

7¨ renkli TFT ekran

Elektronik park freni

Vision

Otomatik Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control)

4.2" renki TFT ekran

Elektrik kumandalı, ısıtmalı, dönüş sinyalli yan aynalar

Otomatik yanan farlar

Corolla