Toyota Corolla 2022 fiyat listesi
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Ülkemizde sıklıkla tercih edilen Toyota Corolla 2022 model yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik...
1966'dan bu yana sürücülerin en yakın dostlarından biri haline gelen ve sektörde önemli işlere imza atan Toyota Corolla, günümüzde de aynı başarıyı sürdürüyor. Çip krizi ve döviz kuru gibi nedenlerden dolayı tavan yapan fiyatlara rağmen C segmentinde halen en iyi seçeneklerden biri konumunda. Toyota Corolla 2022 model yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik…
Toyota Corolla özellikleri ve 2022 fiyat listesi
Toyota Corolla; ülkemizde benzinli ve hibrit olmak üzere iki motor seçeneği ile satışta. Bu kapsamda 1.5 litre benzinli motorun 123 PS güç üretebildiğini ve 100 km'de 5.4 litre yakıt tüketimine sahip olduğunu belirtelim.
Hibrit olarak bizleri 1.8 litre hacimli 121 beygir güç üretebilen bir ünite karşılıyor. Bu ünitede, benzinli ve elektrikli motor kombine bir şekilde çalışıyor ve elektrikli motor dışarıdan şarj edilmeden kendi kendine dolum sağlıyor. Elektrikli motorun 53 KW gücünde olduğunu ve 163 nm tork üretebildiğini de belirtelim. Aynı zamanda 100 km'de 3.8 litrelik tüketimiyle sınıfının en başarılı yakıt tüketim değerlerinden birini sürücülere sunuyor.
Otomobil kiralamak artık hayal oldu!
Donanım paketleri açısından oldukça zengin bir kütüphanesi bulunan otomobil, tam olarak 9 farklı seçenekle sürücülerin karşısına çıkıyor. Söz konusu paketlerin standart özelliklerin üzerine sürücülere sunduğu özellikler ise şöyle;
Hybrid Passion X-Pack
Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
Elektrikli açılabilir sunroof
USB girişi
Ön Cama Yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up Display)
Hybrid Flame X-Pack
Elektronik park freni
Kumaş ön kol dayama
12V güç çıkışı
4.2¨ renkli TFT ekranı
Hybrid Flame
Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
USB girişi
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda)
Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA)
Hybrid Dream
Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
USB girişi
Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem
Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA)
Passion X-Pack
Deri ön kol dayama
Elektronik park freni
Ön bardaklıklarda mavi ışıklandırma
12V güç çıkışı
Flame X-Pack
Elektronik park freni
Kumaş ön kol dayama
12V güç çıkışı
4.2¨ renkli TFT ekranı
Flame
Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
7¨ renkli TFT ekran
Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi (8¨ ekran)
16¨ alüminyum alaşımlı jantlar
Dream
Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
16¨ alüminyum alaşımlı jantlar
7¨ renkli TFT ekran
Elektronik park freni
Vision
Otomatik Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control)
4.2" renki TFT ekran
Elektrik kumandalı, ısıtmalı, dönüş sinyalli yan aynalar
Otomatik yanan farlar
Corolla
Corolla Hybrid Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Toyota Corolla 2022 model yılı fiyatları uygun mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.
VersiyonAğustos 20221.5 Vision539.4501.5 Vision Multidrive S563.1501.5 Dream596.3501.5 Dream Multidrive S620.1001.5 Flame Multidrive S659.4501.5 Flame X-Pack Multidrive S696.1001.5 Passion X-Pack Multidrive S753.100
VersiyonAğustos 2022Hybrid Dream e-CVT720.200Hybrid Flame e-CVT734.150Hybrid Flame X-Pack e-CVT758.600Hybrid Passion X-Pack e-CVT815.600
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Corolla Hybrid
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Toyota Corolla 2022 model yılı fiyatları uygun mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.