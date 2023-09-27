Toruk MAGIC Derin Teknoloji, 2.5 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Teknopark İstanbul'un Beyoğlu Kuluçka Merkezi Cube Beyoğlu şirketlerinden Toruk MAGIC Derin Teknoloji, mobil elektronik ve iletişim cihazları ticareti alanında faaliyet gösteren iş insanı Sinem Dede'den 2.5 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı. Yapay zeka ve makine öğrenimi ile geliştirdikleri yazılımlarla doğru ürünleri doğru müşterilere yönlendiren şirket, MAGIC SaaS projesini uluslararası arenada geliştirmek için yatırımı kullanacak.

Teknopark İstanbul'un Beyoğlu Kuluçka Merkezi Cube Beyoğlu şirketlerinden Toruk MAGİC Derin Teknoloji, mobil elektronik ve iletişim cihazları ticareti alanında faaliyet gösteren iş insanı Sinem Dede'den 2,5 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.

Makine öğrenimi ile yapay zeka temelli yazılımlar geliştiren Toruk MAGİC Derin Teknoloji, yaptıkları yazılımlarla doğru ürünleri/hizmetleri doğru müşterilere yönlendiren bir şirket. Teknopark İstanbul'un Beyoğlu Kuluçka Merkezi Cube Beyoğlu'nda faaliyetlerine devam eden Toruk MAGİC Derin Teknoloji, kurumsal hizmet olarak kullanılan MAGIC (anlamlı yapay mantık) yöntemini, 'dijital tanıtım süreçlerine adalet getirecek' kiralanabilir yazılım hizmeti (SaaS) yapısına çevirecek bir proje üzerinde çalışıyor. Proje, ücretli ve ücretsiz tüm dijital pazarlama metotlarını içerisinde barındırırken en önemli özelliğinin doğru müşteriye doğru ürünü göstermesi olduğu belirtiliyor.

HER COĞRAFYADA AYNI BAŞARI GARANTİSİ

Toruk MAGIC Deep Tech, geliştirdiği MAGIC yöntemi sayesinde pazarlama maliyetlerini azaltırken aynı zamanda satış miktarını artırıyor. Bu yöntem, Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan ABD'ye kadar her coğrafyada gerekli lokasyon optimizasyonlarıyla aynı başarıyı elde ediyor.

ALİHAN ÇETİN: MAGIC SAYESİNDE DOĞRU KİŞİYE DOĞRU İÇERİĞİ GÖSTEREBİLİYORUZ

Toruk MAGIC Derin Teknoloji'nin CTO'su Alihan Çetin, yapay zeka ve makine öğreniminin henüz kullanılmaya başladığı bu günlerin aslında geleceğe ışık tuttuğunu belirterek, derin teknoloji alanına yatırım yapmayan ve kendini yenilemeyen işletmelerin zorlanabileceğini dile getirdi. Alınan yatırımın MAGIC SaaS projesini geliştirmek ve uluslararası arenada boy göstermek için güzel bir imkan oluşturduğunu paylaşan Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zekanın popüler olmadığı günlerde biz, MAGIC zekasının internet evrenindeki arama motorlarını, sosyal medya hesaplarını, internet reklamlarını eğitmesi için çalışıyorduk. Artık MAGIC sayesinde doğru kişiye doğru içeriği gösterebiliyoruz."

BİLAL TOPÇU: TEMEL MOTİVASYONUMUZ YENİLİKÇİ FİKİRLERİN, PROJELERİN GELİŞİMİNE ORTAM SAĞLAMAK

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknopark İstanbul'da temel motivasyonlarının her zaman yenilikçi fikirlerin, projelerin gelişimine ortam sağlamak olduğunu belirtti. Bilal Topçu, şunları söyledi:

"12 üniversiteye ev sahipliği yapan derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul'un ve Türkiye'nin kendi tematik alanlarında ilk kuluçka merkezi olan Cube Beyoğlu, İstanbul'un kalbinde, aynı anda 400 girişimciye hizmet sunan bir ekosistem. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli bir adım olan Cube Beyoğlu'unda en önem verdiğimiz şey, projelerin gelişimine ortam sağlamak ve bölgemizin lider teknoparkı olmak için çalışmak. Kuluçka merkezlerimizin ekosisteminde yer alan girişimcilere sunduğumuz olanaklardan bazıları ise; ihtiyaç ve talebe göre belirlenen alanlarda eğitim ve etkinlikler, düzenli mentorluk, aylık periyotlarda durum takibi ve girişim gruplarıyla bir araya gelme, üniversiteler, kurumsal/global firmalar ile iş birlikleri ve yatırımcılarla birebir görüşme şeklinde. Toruk MAGIC Derin Teknoloji, Beyoğlu Kuluçka Merkezi Cube Beyoğlu ekosistemi içinde faaliyetlerine devam eden, makine öğrenimi ile yapay zeka temelli yazılımlar geliştiren bir şirket. Geliştirdikleri proje ile 'dijital tanıtım süreçlerine adalet getirecek kiralanabilir yazılım hizmeti' sunma hedefi taşıyorlar. Üzerinde çalıştıkları 'yapay zekayı eğiten dijital pazarlama modelinin geliştirilmesi' projeleri için yatırım almaları hem ülkemiz hem de Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'miz adına gurur verici bir gelişme. Bu projede emeği olan herkesi kutluyor, yatırım yapan iş insanımıza da teşekkürlerimi iletiyorum."

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