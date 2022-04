Tom Clancy's Rainbow Six Mobile Duyuruldu

Ubisoft, mobil oyuncuların içini kıpraştıracak haberi fragman paylaşarak verdi. Tom Clancy's Rainbow Six Mobile geliyor.

Ubisoft, iOS ve Android cihazlarda ücretsiz oynanabilen FPS oyunu Rainbow Six Mobile'ı resmi olarak duyurdu.

Oyun her ne kadar Rainbow Six Mobile olarak tanıtılsa da genel dinamiklere bakıldığında aslında Rainbow Six Siege oyununun mobil versiyonu olduğunu görüyoruz. Mobile oyunda Six Siege'ye benzer dinamiklerle 5 vs 5 kapışmalara gireceğiz.

Oyunun testlerine katılmak için bu bağlantı üzerinden başvuru oluşturabilirsiniz.

