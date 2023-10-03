Tokyo'da Sürücüsüz Otobüs Test Sürüşlerine Başlandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da sürücüsüz otobüslerin test sürüşleri başladı. Otobüs, Shinjuku İstasyonu ile metropol yönetim binalarını birbirine bağlayan bir rota üzerinde çalışacak.

TOKYO, 3 Ekim (Xinhua) -- Sürücüsüz hizmetler ve otonom toplu taşıma çözümleri arayışında olan Japonya'da, Tokyo Büyükşehir Yönetimi sürücüsüz bir otobüsün test sürüşlerini başlattı.

Japonya, yoğun trafikli başkenti Tokyo'da süregelen otobüs şoförü sıkıntısını çözmeye çalışıyor. Pazartesi günü başlatılan testlerde tanıtılan sürücüsüz otobüs saatte 50 kilometreye kadar hız yapabiliyor.

Kalabalık Shinjuku İstasyonu ile iki önemli metropol yönetim binasını birbirine bağlayan düzenli bir döngü rotasında çalışan otonom otobüs, 18 yolcu ile sınırlı bir oturma kapasitesine sahip.

Sürücüsüz yolculuktan faydalanmak isteyen yolcuların online rezervasyon sistemi aracılığıyla yerlerini önceden ayırtması gerekiyor.