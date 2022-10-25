Togg ve THY el sıkıştı! Uçmadan Mil kazanın

Bugün Togg ve Türk Hava Yolları (THY) arasında karayolunda statü Mil ve Mil kazandıran yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Yerli elektrikli otomobil olarak bilinen Togg, önümüzdeki Cumartesi günü seri üretim sürecini başlatıyor. Tabii hala deneme üretimleri, testler, pil fabrikası ve üretimi ile hızlı şarj altyapısı oluşum süreçleri devam ediyor. Fakat bir yandan da 3. taraf şirketler ile anlaşmalar yapılıyor. Bugün de Togg ve Türk Hava Yolları (THY) arasında karayolunda statü Mil kazandıran yeni bir iş birliği duyuruldu.

Togg ve THY karayolunda statü Mil ve Mil kazandıran anlaşmayı imzaladı!

Bugün Togg ve THY arasında yapılan iş birliği neticesinde ilk kez bir şirket karayolunda statü Mil ve Mil kazandırabilecek. Tabii Mil kazanımı yalnızca ürün satın alımı değil, navigasyon veya e-cüzdan servislerini kullanarak da mümkün olacak.

Daha sonra bu kazanılan Miller ile ödül bilet düzenleme, Cash&Miles ile bilet satın alırken bir kısmını Mil ile ödeme veya shopandmiles.com gibi internet sitelerinde alışveriş yapmak için kullanabilecek. Fakat statü Mil kazanmak için Togg sahibi olmak gerekecek.

Togg seri üretime geçiyor! Hakkında bildiğimiz her şey

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

"Yeni lige yolculukta kullanıcılarımıza kesintisiz bir deneyim yaşatmak için iş birliklerimizi genişletmeye devam ediyoruz. Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles And Smiles ile yapacağımız iş birliği ile dünyada karayolunda statü Mil kazandıran ilk mobilite markası olacağız."

Togg CEO'su Gürcan Karakaş konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Akıllı cihazımızla birlikte oluşturduğumuz mobilite ekosisteminde kullanıcılarımıza kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor, iş ortaklarımızla birlikte fırsatlar dünyamızı geliştiriyoruz. Yola çıktığımız ilk günden itibaren yanımızda olan dünya markamız Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles programı kapsamında yeni bir ortaklığa adım atmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu iş birliğiyle dünyada kullanıcılara karayolunda statü Mil kazandıran ilk şirket olacağız. Miles&Smiles üyelerini mobilite ekosistemimizin sunacağı fırsatlarla tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz."

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal EKŞİ iş birliğiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Dünyanın en çok ülkesine uçan bayrak taşıyıcı havayolu olarak müşteri sadakat programımız Miles&Smiles ile bugün toplam 15 milyon üyeye, 200'den fazla program ortağına ulaşarak Türkiye'nin en büyük, Star Alliance üyeliğimiz ile de dünyanın en güçlü havayolu sadakat programlarından biri konumuna ulaştık.

Bizler bugüne kadar üyelerimize sadece uçuşları esnasında değil, hayatın her anında ayrıcalık ve avantajlar sunmayı hedefledik ve bu inancımızla bugün 13 farklı sektörde Miles&Smiles üyelerine ayrıcalık sunuyor, onların bu sektörlerden de Mil kazanmalarını sağlıyoruz.

Bu kapsamda Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyor ve bir ilke imza atarak Miles&Smiles üyelerimizin ilk defa Togg iş birliği vesilesiyle uçuş harici statü Mil kazanabilecekleri haberini vermekten memnuniyet duyuyoruz."

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