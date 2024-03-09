Togg'un Yeni Modelleri ZES Uygulamasında Görüldü

2023 yılında yollara çıkan yerli ve milli otomobilimiz Togg, şimdilik T10X ve T10F modelleri ile biliniyor. Aktif olarak satılan T10X modeli SUV yapıdayken, Togg T10F ise sedan tasarımı olarak adlandırıldı ancak bu model henüz üretim aşamasında. Tüm araçlar merakla beklenirken, Zorlu'nun elektrikli şarj uygulamasında yer alan bir liste, Togg'un bundan sonra göreceğimiz yeni modelleri için bir ipucu niteliği taşıyor olabilir.

ZES uygulamasında Togg yeni model isimleri yer alıyor

Zorlu'nun kendi istasyonları için sunduğu ZES uygulamasında yer alan model listesine göre Togg için toplam 6 model görünüyor. Bunlar;

Togg 10V

Togg T10F

Togg T10S

Togg T10X

Togg T8CX

Togg T8X

Listeye göre T öneki olmayan bir araç olan Togg 10V bulunuyor. Bunun haricinde T10'dan T8'e gerileyen model adları da acaba daha uygun fiyatlı ve kompakt bir model serisinin gelip gelmeyeceği konusunda düşündürüyor.

yerli araba

Uygulama yayıncısı ve ZES tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Bu yüzden listenin bir hata mı, deneme mi yoksa tamamen yanlışlıkla mı eklenip eklenmediği bilinmiyor.