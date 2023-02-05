Togg'un ön sipariş süreci sancılı başladı!

Togg, ön sipariş sürecini bugün başlattı. Ancak birçok kullanıcı Trumore uygulamasına ulaşmakta zorluk çekiyor. İşte ayrıntılar...

Yerli otomobil girişimi Togg, son dönemde çalışmalarını sıklaştırdı. Elbette Türkiye, ortaya çıkacak otomobili merakla bekliyor. Gözler bugün ön sipariş sürecinin ilk adımına çevrildi. Ancak yoğun ilgi, Trumore uygulamasında bazı sorunlara neden oldu.

Togg: "Yoğun ilgi sebebiyle gecikme ve erişim sorunu yaşanıyor."

Togg'un sahne alma tarihi yaklaştıkça heyecan artıyor. Öyle ki şirket, geçtiğimiz haftalarda birçok özelliği barındıran Trumore uygulamasını başlatmıştı. Bugün, 100. yıl özel seri olan Togg modelleri için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak 2023 adetlik NFT koleksiyonunun açık artırma ile satışı uygulama üzerinden yapılacaktı.

Yoğun ilgi sebebiyle sistemlerimizde gecikme ve zaman zaman erişim sorunu yaşanmaktadır. Problemi gidermek üzere çalışmalarımız devam etmektedir. NFT alımını bir sonraki duyurumuza kadar durdurduğumuzu bildirir, ilgi ve anlayışınız için teşekkür ederiz. — Togg (@Togg2022) February 5, 2023

Ancak on binlerce kişinin bir anda uygulamayı kullanması sorunlara yol açtı. Öyle ki birçok kişi erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalırdu. Bu sayının artması üzerine Togg, Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayarak NFT alım sürecini geçici bir süreliğine durdurduğunu açıkladı.

2023 adet 100. yıl özel Togg için geri sayım!

Trumore uygulamasından NFT alma adımları

Trumore uygulamasına giriş yapıp Dijital Varlık Cüzdanınızı oluşturun.

Avalanche C-Chain destekleyen bir dijital varlık alım satım platformu veya cüzdan üzerinden Avax transfer edin.

Uygulama üzerinde açık artırmaya çıkan NFT'leri satın almadan önce inceleyin.

Açık artırma başladığında en yüksek teklifi verin ve kalan süreyi bekleyin.

Dilerseniz "Hemen Al" fiyatını ödeyerek kalan süreyi beklemeden seçtiğiniz NFT'ye ve 2023 adet Togg özel seri otomobilinden birini satın alma hakkına sahip olun.