Togg'un ödeme sistemini Türk gençler mi geliştirecek?

Dijital Türkiye Blokzincir Hackhatonu DIGIATHON 2022 tamamlandı. 24 takımın, 30 saat yarıştığı Blokzincir Hackhaton'una, e-Devlet ve Togg entegreli blokzincir projeleri damga vurdu! Ön eleme aşaması 15 Ekim Cumartesi günü çoktan seçmeli soru-cevap şeklinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen hackhatonun finali 12 – 13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirildi.

e – Devlet ve Togg projeleri damga vurdu: Togg ödeme sistemi

İncelemeler sonucunda eleme aşamasında başarılı olan 24 takım, 12 – 13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek final etabında, 30 saatlik maratonda yarıştılar. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve Dijital Türkiye hizmetleri temasıyla gerçekleşen Dijital Türkiye Blokzincir Hackhatonu'nun temel amacı katılımcıların blokzincir alanındaki becerileri ile Dijital Türkiye hizmetlerini, blokzincir altyapısı ile geliştirmesi veya yeni bir fikir olarak sunmasıdır.

Bu kapsamda Türkiye genelinde yer alan üniversite, kamu veya firmalardan başvuracak yarışmacılar, en fazla beş kişilik takımlar oluşturarak gerçek hayatta kullanılan ve kullanılabilecek hizmetler için yetkinliklerini sergileyecektir. Geliştirme CBDDO lokalinde oluşturulacak Avalanche test ağında Ön Eleme ve Final olmak üzere 2 aşamada yapıldı.

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Ön eleme sonrasında 10 farklı ilden, 88 yarışmacıdan oluşan 24 finalist takımın İstanbul'da katıldığı final etabı 30 saat sürdü. Bu maratonda yarışmacı takımlar, blokzincir teknolojisinin e-Devlet Kapısı'nda var olan servislere veya e-Devlet Kapısı'nda kullanılması uygun olabilecek yeni servislerin yazılmasındaki ilk adımlarını attılar.

Biz de hackatonun sonunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başkanı Ali Taha Koç ile etkinliği konuştuk. Video ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Togg ödeme sistemini Türk gençleri mi yapacak? İyi seyirler…