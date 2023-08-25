Togg'un Bursa'daki fabrikası gezildi ve fabrikanın üretim aşamalarıyla ilgili özel görüntüler paylaşıldı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş rehberliğinde yapılan gezide, fabrikanın iyileştirmelerle daha hızlı üretim yapmayı hedeflediği belirtildi. Ayrıca, yeni bir modelin ocak ayında tanıtılacağı ve çevre dostu bir aracın üretiminin planlandığı açıklandı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, tasarımıyla, duruşuyla ve üretim aşamalarıyla izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Togg'un Bursa'daki fabrikasını gezdik.

Togg fabrikasını gezdim!

Togg'un fabrikasından elde edilen özel görüntülerle gerçekler ortaya konuldu. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, Togg fabrikasını gezerek yaşadıklarını paylaştı. Fabrikanın her aşamasını, Togg CEO'su Gürcan Karakaş rehberliğinde inceledi.

Togg'un başarısını somut olarak gördüğünü belirten Hakkı Alkan, devasa fabrikanın iyileştirmelerle 3 dakikada bir araç üretecek kapasiteye ulaşmayı hedeflediğini vurguladı. Alkan, ocak ayında yeni bir modelin geleceğini ve hidrojenle çalışan çevre dostu bir aracın üretiminin planlandığını açıkladı.

Togg'un başarısının dünyada dikkat çeken bir örnek haline geldiğini, bu başarıyı ve teknoloji etkinliğindeki tanınırlığı vurgulamakta fayda var. Sonuç olarak, Togg'un yerli ve milli otomobil olarak elde ettiği başarılar, bazı kişilerin hala iddiaları reddetmesine rağmen somut kanıtlarla desteklenmekte ve ülkenin otomotiv sektöründeki büyümesine dikkat çekmektedir.