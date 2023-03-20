Togg'u denemek isteyenler dikkat! Mobil deneyim merkezleri açılıyor
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Togg, kullanıcıya daha yakın olmak için Türkiye genelinde mobil deneyim merkezleri açmaya başladı. İşte ayrıntılar...
Akıllı cihazlarını kullanıcılarla doğrudan buluşturan Togg, kullanıcıya daha yakın olmak için Türkiye genelinde mobil deneyim merkezleri açmaya başladı. Aynı anda İstanbul'da Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM mobil deneyim merkezlerini açan Togg, yıl içinde bu sayıyı sekize çıkaracak. Togg'un mobil deneyim merkezleri 2023 boyunca Türkiye'nin yedi bölgesini dolaşacak. İşte ayrıntılar…
Togg, mobil deneyim merkezleri açıyor
Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda satış stratejisi oluşturan Togg, kullanıcıyla temas yöntemlerini çeşitlendiriyor. Togg, doğrudan yönettiği ve 2023 boyunca 10'u sabit 8'i gezici olmak üzere sayıları 18'e ulaşacak deneyim merkezlerinin yanı sıra kullanıcıya yakın olmak için mobil deneyim merkezleri açmaya başladı.
Aynı anda İstanbul'da Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM'de mobil deneyim merkezleri açan Togg, akıllı cihazlarını ve etrafında oluşan tüm ekosistemi burada kullanıcılarla buluşturacak. Bir şehirde en az 1,5-2 ay açık kalacak mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X'i inceleme şansı bulacak. Togg yıl içinde mobil deneyim merkezi sayısını 8'e çıkaracak. Togg'un mobil deneyim merkezleri 2023 boyunca Türkiye'nin yedi bölgesini dolaşacak.
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Togg T10X fiyatları ve özellikleri
V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL
V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL
2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum "Mobil deneyim merkezlerimiz yedi bölgede kullanıcılarla buluşacak" Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, kullanıcılara uçtan uca, hızlı ve verimli bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: "Kullanıcıyla temas ettiğimiz noktalarımızı açmayı sürdürüyoruz. Deneyim merkezlerimizin ilkini İstanbul Zorlu Center'da açmıştık, bu sayıyı bu yıl Türkiye çapında 18'e çıkaracağız. Yine bu yıl içinde 20'den fazla sabit ve mobil servis noktamız hazır olacak. Kullanıcılarımızla bir araya geleceğimiz mobil deneyim merkezilerimizin sayısını da yıl içinde sekize çıkaracağız. Bu mağazalarımızla da yedi bölgemizi dolaşacağız."
Motor160 KW/ 320 KWBeygir gücü218 HP/430 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil314 km/ 523 kmOtonom sürüş2. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan itişli/ Dört çekerBatarya seçenekleriStandart menzil (52,4 kWh) / Uzun menzil (88,5 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 kmŞarjRapid şarj teknolojisi
İstanbul Türkiye TOGG Teknoloji Haberler
2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum
2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum
"Mobil deneyim merkezlerimiz yedi bölgede kullanıcılarla buluşacak"
Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, kullanıcılara uçtan uca, hızlı ve verimli bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:
"Kullanıcıyla temas ettiğimiz noktalarımızı açmayı sürdürüyoruz. Deneyim merkezlerimizin ilkini İstanbul Zorlu Center'da açmıştık, bu sayıyı bu yıl Türkiye çapında 18'e çıkaracağız. Yine bu yıl içinde 20'den fazla sabit ve mobil servis noktamız hazır olacak. Kullanıcılarımızla bir araya geleceğimiz mobil deneyim merkezilerimizin sayısını da yıl içinde sekize çıkaracağız. Bu mağazalarımızla da yedi bölgemizi dolaşacağız."