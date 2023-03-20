Togg'u denemek isteyenler dikkat! Mobil deneyim merkezleri açılıyor

Togg, kullanıcıya daha yakın olmak için Türkiye genelinde mobil deneyim merkezleri açmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Akıllı cihazlarını kullanıcılarla doğrudan buluşturan Togg, kullanıcıya daha yakın olmak için Türkiye genelinde mobil deneyim merkezleri açmaya başladı. Aynı anda İstanbul'da Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM mobil deneyim merkezlerini açan Togg, yıl içinde bu sayıyı sekize çıkaracak. Togg'un mobil deneyim merkezleri 2023 boyunca Türkiye'nin yedi bölgesini dolaşacak. İşte ayrıntılar…

Togg, mobil deneyim merkezleri açıyor

Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda satış stratejisi oluşturan Togg, kullanıcıyla temas yöntemlerini çeşitlendiriyor. Togg, doğrudan yönettiği ve 2023 boyunca 10'u sabit 8'i gezici olmak üzere sayıları 18'e ulaşacak deneyim merkezlerinin yanı sıra kullanıcıya yakın olmak için mobil deneyim merkezleri açmaya başladı.

Aynı anda İstanbul'da Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM'de mobil deneyim merkezleri açan Togg, akıllı cihazlarını ve etrafında oluşan tüm ekosistemi burada kullanıcılarla buluşturacak. Bir şehirde en az 1,5-2 ay açık kalacak mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X'i inceleme şansı bulacak. Togg yıl içinde mobil deneyim merkezi sayısını 8'e çıkaracak. Togg'un mobil deneyim merkezleri 2023 boyunca Türkiye'nin yedi bölgesini dolaşacak.

Togg ilgi çekmeye devam ediyor: Ön sipariş sayıları belli oldu!

Togg T10X fiyatları ve özellikleri

V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL